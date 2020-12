A i když tato soutěž teď kvůli vládním zákazům stojí, klatovský klub nelení. V nedávné době vysílal několik živých rozhovorů se svými hráči. Pak půjčil instagram právě 22letému útočníkovi, který fanouškům prostřednictvím této sociální sítě odpovídal na dotazy.

Davide, jaké je to vlastně být kapitánem?

Je to samozřejmě moc fajn. Především je fajn být kapitánem v klubu, ve které jsem s ledním hokejem vlastně začínal. Ještě mi ale chybí to, aby se zase hrálo…

Jak vidíte své šance na extraligu? Klatovy jsou farmou Plzně – sleduje vás někdo z vedení Škodovky?

O šancích zahrát si extraligu teď popravdě vlastně moc nepřemýšlím. Druhá liga je pro mě momentálně v kombinaci se studiem vysoké školy ideální. Jinak, abych odpověděl na druhou část otázky; občas se někdo z plzeňského vedení nebo trenérů na naše zápasy přijde podívat. Jinak má Plzeň samozřejmě hodně informací od našeho trenéra pana Straky nebo spoluhráče Vojty Tulačky, který v plzeňském áčku dělá videokouče.

Jak dlouho už vlastně působíte v Klatovech?

Ve čtyřech letech jsem tady s hokejem začínal, ale v šesté třídě jsem společně s dalšími kluky odešel právě do Plzně. Jinak v klatovském áčku mám za sebou myslím tři sezony.

Jaká byla minulá – předčasně ukončená – sezona z vašeho pohledu?

Podle mě byla vydařená. Měli jsme dobře rozehrané i první kolo play-off a věřím, že nebýt předčasného ukončení, došli bychom ještě dál.

Prozradíte nám, kdo je v klatovské kabině nebo šatně největší blázen?

No, konkurence je veliká (smích), ale asi v tom tady vede David Michel.

Proti kterému týmu ve vaší druholigové skupině se vám hraje nejhůře?

Popravdě nemusím moc zápasy proti Řisutům. Těžké jsou pak duely proti Příbrami a Táboru.

S kým si v mladé klatovské kabině nejvíce rozumíte?

Bavím se se všemi úplně normálně, ale nejvíce asi se Štěpánem Hanzlíkem a Kubou Syslem (úsměv).

A co trenéři Michal Straka s Ivanem Vlčkem? Jaký na ně máte názor?

Jedině pozitivní. Neznáme se první sezonu a myslím si, že už jsme si na sebe za tu dobu vzájemně zvykli.

Držíte před hokejovými bitvami nějaké rituály?

Před venkovním zápasem si rád zajdu na kafe. Jinak kromě klasického oklepávání a ťukání si s kluky žádný další rituál nemám.