Oceláři začali včerejší duel zostra a úvodní minuty se hrálo před brankou hostů, hájenou tentokrát Pavlátem. Třinecký tlak uťal až Bittenův brejk, který však Lang nezakončil. Následně Škodovka nevyužila přesilovku, ale z pokračujícího tlaku udeřila. Rychlý průnik zakončil trefou k tyči dojíždějící Budík – 0:1.

Mistři však záhy odpověděli. Útok potáhl plzeňský odchovanec Jeřábek, zavezl puk až před Pavláta, kde ho ve skrumáži převzal Voženílek a srovnal – 1:1. Šance se pak rodily na obou stranách.

Druhou třetinu však zvládli lépe Oceláři a dvěma využitými přesilovkami zlomili zápas na svou stranu. Z dorážky bleskově skóroval Marcinko – 1:2, a v závěru už na 3:1 zvýšil znovu v početní výhodě po drtivém tlaku Nestrašil. Pavlát neměl proti ještě tečované střele nárok.

Zato hostům přesilovky nevycházely. Ani v závěru třetiny při vyloučení Chmielewského na čtyři minuty za vysokou hůl se k vážnějšímu ohrožení brankáře Mazance nedostávali.

Po druhé pauze Škodovka nevyužila ani zbytek dlouhé přesily. Z přečíslení naopak zahrozil Daňo, ale Pavlát zasáhl ramenem. I poté měli více šancí Oceláři, dvakrát po sobě střílel Chmielewski, jenže Pavlát odolal a svůj tým podržel.

Hosté pak přidali na aktivitě a snažili se ještě nepříznivý výsledek zvrátit. Na kolmý pas si najel Adamec, puk však nezpracoval a z nájezdu na Mazance sešlo.

Plzeň se ani poté nevzdávala a pár minut před koncem si vybojovala téměř minutu a půl dlouho převahu pět na tři. Rekonen v čase 54:38 švihem z pravého kruhu snížil na 2:3 a zadělal na drama. Přes enormní snahu, a to i v šesti při hře bez gólmana, už však Plzeň další branku nepřidala a musela skousnout druhou porážku v řadě.

Zlomit nulový přísun na bodovém kontě budou chtít Indiáni v nedělním souboji s Litvínovem. Zápas o poslední místo začne v Logspeed CZ Aréně v 16.30 hodin.

Hlasy trenérů:

Zdeněk Moták (Třinec): "Hrál se vyrovnaný zápas, Plzeň byla těžkým soupeřem. Její hráči dobře bruslili, byli odolní v osobních soubojích. Nám vyšla prostřední třetina, kdy jsme šli do dvoubrankového trháku. Nicméně nás pak oslabilo čtyřminutové vyloučení v závěru druhé třetiny. Ve třetí Plzeň trošku roztočila motory a my jsme lehce přestali hrát, jako bychom se něčeho báli. Ale jsme rádi, že jsme uspěli a máme tři body, to je pro nás důležité."

Petr Kořínek (Plzeň): "Odehráli jsme slušný zápas. Dostali jsme se do vedení, Třinec vyrovnal, ale přesto byla první třetina velmi dobrá. Ve druhé jsme udělali nějaké zbytečné fauly a soupeř nás potrestal dvěma brankami. Měli jsme poté čtyřminutovou přesilovku, kterou jsme nevyužili, ale stále jsme věřili a třetí třetina byla z naší strany velmi dobrá. I když jsme prohrávali, povedlo se nám snížit. Bohužel jsme už nevyrovnali, ale chceme kluky pochválit za nasazení a obětavost. Už byly v naší hře věci, které chceme, a vypadalo to velmi dobře."

Třinec - Plzeň 3:2

Třetiny: 1:1, 2:0, 0:1. Branky a nahrávky: 10. Voženílek (M. Růžička, J. Jeřábek), 23. Marcinko (M. Růžička), 37. Nestrašil (J. Jeřábek, Daňo) – 7. Budík (Suchý, Mertl), 55. Rekonen (Kodýtek). Rozhodčí: Hradil, Cabák – Hlavatý, Axman. Vyloučení: 5:3. Využití: 2:1. Střely na branku: 33:30. Diváci: 3534

Třinec: Mazanec – Marinčin, M. Doudera, Čukste, J. Jeřábek, Zahradníček, Jaroměřský – Voženílek, Marcinko, M. Růžička – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmielewski, Lyszczarczyk, Hrehorčák – Svačina, Dravecký, Kurovský. Trenér: Moták.

Plzeň: Pavlát – Budík, Zámorský, Kaňák, Houdek, Kvasnička, Vitaloš, Kremláček – Suchý, Kodýtek, Rekonen – Schleiss, Mertl, Blomstrand – Hrabík, Malát, Adamec – A. Dvořák, Bitten, Lang. Trenér: Kořínek.