Jenže opak byl pravdou. Srdnatě bojující soupeř ve druhé třetině vyrovnal, a i když ve třetí periodě Klatovy ještě dvakrát odskočily na rozdíl dvou branek (6:4 a 7:5), o tři body se strachovaly až do závěrečné klaksonu. Hosté totiž v čase 55:57 vstřelili kontaktní gól a na konci zápasu hráli po vyloučení útočníka Matěje Koldy přesilovku, kterou ještě vylepšili o hru bez brankáře.

Z archivu: Hokejisté SHC Klatovy (v bílém) udolali Řisuty 7:6.Zdroj: fb HC Řisuty

Pro Západočechy se ale Buldokům, kteří do Klatov přijeli pouze ve dvanácti lidech do pole, naštěstí vyrovnat již nepodařilo. Ještě předtím neproměnil domácí Petr Eret trestné střílení. To jej v nevídaném dramatu mohlo mrzet.

VIDEO: Podívejte se, jak klatovští hokejisté brilantně otočili ztracený zápas

Suma sumárum: svěřenci trenéra Michala Straky zvítězili 7:6 a splnili cíl, který si vytyčili. Díky třem bodům se čtyři kola před koncem základní části dostali na klíčové čtvrté místo, které jako poslední zaručuje postup do play-off.

SHC Klatovy - HC Řisuty 7:6

Třetiny: 4:0, 0:4, 3:2. Branky a nahrávky: 7. Uhlík (Tulačka), 10. Eret (Kovářík, Matoušek), 17. Procházka (Beránek), 18. Walter (Tulačka), 44. Jan Brtník, 48. Walter (Tulačka, J. Roubal), 50. J. Roubal (Tulačka, Sysel) – 21. Řepka (Patyk, Formánek), 29. Okegawa (Patyk, Řepka), 30. Petráš (Matula, Pika), 32. Patyk (Matula), 49. Patyk (Petráš, Okegawa), 56. Patyk (Řepka, Petráš). Rozhodčí: Červenka – Jurak, Teršíp. Vyloučení: 7:7. Využití: 2:1. Diváci: 164.



SHC Klatovy: Polívka (Jiří Brtník) – Jan Brtník, Sysel, Vajner, Houdek, Kovářík, Walter – Kolda, Beránek, Uhlík, Kaiser, Eret, J. Roubal, Tulačka, Matoušek, D. Roubal, Kosnar, J. Procházka. Trenér: Michal Straka. HC Řisuty: Pánek (21. Novotný) – Pika, Matula, Zich, Řepka, Malovický – Rendla, Patyk, Formánek – Petráš, Havlůj, Okegawa – Čermák. Trenér: Jan Boháček.

