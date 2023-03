Zápas 51. kola svedl dohromady už jisté účastníky předkola play-off, kteří bojují o výchozí pozici pro úvod vyřazovacích bojů. Středočeši si postup zajistili až v minulém dějství.

Duel s Indiány začali lépe a v 15. minutě se využitím přesilovky utrhli do vedení. Po teči explzeňského Maláta doklepl puk do sítě Roman. Hosté protestovali, sudí zkoumali video, ale gól uznali. Jen navrch vyloučili domácího hráče za vysokou hůl. Jenže Škodovka početní výhodu nezúročila. Naopak do brejku pláchl Stránský, ale v zakončení minul.

V úvodu druhé části se skóre měnilo hned dvakrát. Do ofenzivy zabraní Indiáni propadli a z protiútoku se Fořt trefil přesně pod horní tyč. Indiáni však bleskově odpověděli Pourovým zásahem. Jenže ještě před půlkou zápasu Bruslaři znovu odskočili o dva góly. Skóroval Bernard.

Do konce utkání pak byl vyloučen domácí Šmerha a Plzeň hrála dvě minuty v pěti na tři. Sevřela soupeře, Rekonen pálil ránu za ranou, ale gólman Krošelj odolával. A když už byl domácí brankář překonán, zastavila střelu tyč. Škoda pak nevyužila ani zbytek dlouhé přesilovky.

Ve třetí části se hosté znovu nadýchli, tlačili na soupeře, jenže Bruslaři si náskok hlídali. Do úniku vyrazil Lantoši, byl faulován, ale v nařízeném trestném střílení ztroskotal na Svobodovi.

Hosté udeřili až poté, co v přesilovce riskli odvolání brankáře. V šesti na čtyři sice ještě neuspěli, ale v power-play pokračovali i po návratu vyloučeného hráče a tečující Hrabík dostal Plzeň na kontakt.

V dramatickém závěru Svoboda zázračně vložil hůl do tutovky Klímy, který už střílel na odkrytou klec.

Plzeňští ve snaze vyrovnat poté znovu odvolali brankáře a Stránský trefou do opuštěné klece přidal čtvrtý gól Bruslařů. I poté Škodovka pokračovala bez gólmana, ale další pohromu neodvrátila.

Základní část ukončí Indiáni v neděli doma soubojem s už zachráněnými Českými Budějovicemi (začátek v 16.30).

Hlasy trenérů:

Václav Pletka (Mladá Boleslav): Do zápasu jsme vstoupili dobře, dali jsme gól a ve druhé přidali další. Řekli jsme si, že to střídání po tom gólu bude velmi důležité a hned jsme inkasovali. Potom jsme zbytečnými fauly pustili Plzeň do hry. Byl to ale od nás bojovný výkon. Podařilo se nám vstřelit třetí gól a nebýt zbytečných faulů, zvládli bychom ten zápas pohlídali lépe. Pak už jsme jen přidali čtvrtý gól do prázdné branky. Jsem rád za tři body a také za to, že jsme doma konečně vyhráli. Budeme se teď už pomalu připravovat na předkolo.

Petr Kořínek (Plzeň): Celý zápas byl urputný boj, asi ne moc pěkný, ale vyrovnaný. Udělali jsme chybu a Boleslav se dostala do vedení, povedlo se nám snížit, ale hned jsme zase inkasovali po další chybě. Dlouhou přesilovku pět na tři musíme využít, protože to rozhoduje zápasy. Bohužel se nám to nepovedlo. Zase jsme to pak honili na konci gólem na 2:3., potom tam ještě byla přesilovka. Je to škoda, odvést alespoň bod by bylo dobré, ale bohužel se trápíme v koncovce.

Senzace! Petržilková poběží v sobotním finále o evropskou medaili

Mladá Boleslav – Škoda Plzeň 4:2

Třetiny: 1:0, 2:1, 1:1. Branky a nahrávky: 15. O. Roman (Malát, Lantoši), 22. Fořt (Söderlund), 29. Bernad (O. Roman, Malát), 59. J. Stránský (Lunter) – 22. Pour (Blomstrand, Kremláček), 53. Hrabík (Zámorský, Holešinský). Rozhodčí: Úlehla, Veselý – Klouček, Šimánek. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:0. Střely na branku: 36:42. Diváci: 2863.

BK Mladá Boleslav: Krošelj – Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Pláněk, R. Jeřábek, Bernad, Štich – Malát, O. Roman, Lantoši – Söderlund, Fořt, Šťastný – Šmerha, Bičevskis, Kel. Klíma – Lunter, O. Najman, J. Stránský. Trenéři: Kalous, Haken a Pletka.

HC Škoda Plzeň: Mi. Svoboda – Skok, Zámorský, Houdek, Jiříček, Kremláček, Jaroměřský – Schleiss, Holešinský, Rekonen – Suchý, Honejsek, Hrabík – Blomstrand, Mertl, Pour – M. Beránek, Bitten, Adamec – A. Dvořák. Trenéři: Kořínek a Bombic.