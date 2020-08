Ani ve třetím přípravném utkání hokejisté druholigových Klatov nepoznali chuť vítězství. Svěřenci trenéra Michala Straky po porážkách na ledě prvoligového Sokolova a v Praze na Kobře nestačili ve čtvrtek večer ani na Tábor, se kterým před vlastními fanoušky prohráli vysoko 1:6.

Domácí premiéra nevyšla. Klatovy padly s Táborem. | Foto: Jindřich Schovanec

Přitom dvě třetiny zápasu byli klatovští mladíci ambicióznímu soupeři více než vyrovnaný týmem. „Měli jsme za soupeře hodně bruslivý tým, což jasně ukazovaly první dvě třetiny. V té první jsme měli herně navrch, ale proměnili jsme jenom jednu ze svých šancí. Soupeř naopak vyrovnal z přesilové hry. S průběhem druhé třetiny rozhodně nemůžu být spokojený, přestože jsme se v ní paradoxně dostali do dvoubrankového náskoku. Naše hra do obrany byla od celého týmu špatná a nebýt Davida Nováka v brance, určitě bychom si z ní vedení neodnesli. Ve třetí části už to bylo jiné, znovu jsme se srovnali a po pěkných akcích se nám podařilo přidat další góly. Vítězství je pěkné, ale musíme v každém zápase hrát šedesát minut, a ne jen třicet,“ zhodnotil zápas pro klubový web HC Tábor trenér Jihočechů Arpád Györi.