Přitom v západočeském derby měli ještě deset minut před koncem navrch. Domácí tým sice poslal do vedení už v 6. minutě Michal Čejka, jenž od modré čáry propálil gólmana Koláře, ale klatovští hokejisté dokázali skóre otočit.

V polovině utkání srovnal povedenou ranou Tomáš Pánek a v čase 36:16 využila přesilovou hru extraligová posila z Plzně Martin Lang, který procedil kotouč mezi betony chebského gólmana Kašpara. Pro jednadvacetiletého šikulu se jednalo už o pátou letošní trefu v dresu Klatov (a celkově sedmý kanadský bod) ve třetím zápase (za Škodu Plzeň odehrál 15 utkání s bilancí 1+0).

HC Stadion Cheb vs. SHC Klatovy, ilustrační snímek.Zdroj: facebook HC Stadion Cheb

V 50. minutě ovšem bylo vyrovnáno, když se po nedůrazu v klatovské defenzivě, která měla puk na svých hokejkách, ale nedokázala jej pod tlakem dostat pryč z vlastního pásma, dostal ke střele znovu Michal Čejka a trefil přesně to volné místo mezi rukou a tělem brankáře Koláře. Když už to vypadalo, že utkání půjde do prodloužení, udeřili znovu domácí. 71 sekund před koncem třetí třetiny vypálil švihem Vladislav Vrtek a vymetl horní růžek Kolářovy klece.

Výhru domácího Stadionu, jenž se díky zisku tří bodů dostal v tabulce právě před Klatovy na dvanáctou příčku, pojistil v čase 59:43 střelou do odkryté svatyně při hře vabank dvaadvacetiletý ruský útočník Emmanuil Shafeyev.

„Přesto, že jsme měli v Chebu k dispozici několik hráčů z áčka Plzně, hráli jsme dobře pouze ve druhé třetině, a to zkrátka nestačí. Jsem zklamaný z přístupu týmu v poslední třetině, ve které nás domácí přehráli jednoduše bojovností a pohybem. My jsme si bohužel celou třetí část hry jen koledovali,“ posteskl si po zápase zklamaný trenér klatovských hokejistů Michal Straka.

HC Stadion Cheb – SHC Klatovy 4:2

Třetiny: 1:0, 0:2, 3:0. Branky a nahrávky: 6. Čejka (Vrtek, Troška), 50. Čejka (Vrtek, Nekvinda), 59. Vrtek (Čejka, Šik), 60. Shafeev – 30. Pánek (Vitaloš, Adamec), 37. Lang (Adamec). Rozhodčí: Domský – Tichý, Baxa. Vyloučení: 6:6. Vyšší tresty: 0:1. Využití: 1:1. Góly v oslabení: 0:0. Diváci: 187.



HC Stadion Cheb: Kašpar, Tichon – Strýček, Iakhanov, Shikut, Vápeník, Troška, Leština, Šik, Kořán – Shafeev, Konášek, Trapl, Nekvinda, Čejka, Fečo, Vrtek, Rozhon, Šťastný, Krutina, Parshakov, Vašíček. Trenér: Petr Nekvinda.

SHC Klatovy: K. Kolář, Mečl – Vitaloš, Kremláček, D. Kvasnička, Pánek, Houfek, Walter – F. Kolář, Beníšek, Roubal, V. Kvasnička, Lang, Beránek, Sedlák, Adamec, Kosnar, Čech, Matoušek, Ženíšek. Trenér: Michal Straka.

Kompletní výsledky 15. kola západní konference (2. liga): HC Slovan Ústí nad Labem – HC Řisuty 7:2, Piráti Chomutov – Mostečtí Lvi 9:2, HC Wikov Hronov – HC Letci Letňany 2:5, HC Stadion Vrchlabí – HC Benátky nad Jizerou 1:2, HC Vlci Jablonec Nisou – HC Děčín 2:7, HC Kobra Praha – IHC Králové Písek 3:1, HC Baník Příbram – HC Tábor 2:4, HC Stadion Cheb - SHC Klatovy 4:2.

Program 16. kola skupiny Západ (2. liga) – středa 17.00: HC Baník Příbram – HC Wikov Hronov, IHC Králové Písek – HC Děčín, 17.30: SHC Klatovy – HC Benátky nad Jizerou, Piráti Chomutov – HC Stadion Vrchlabí, Mostečtí Lvi – HC Vlci Jablonec nad Nisou, 18.00: HC Tábor – HC Letci Letňany, HC Kobra Praha – HC Slovan Ústí nad Labem, 19.00: HC Řisuty – HC Stadion Cheb.

