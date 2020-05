„Zrovna minulý týden jsme situaci řešili a vzhledem k tomu, že od 25. května se uvolňují další vládní opatření, svolal jsem na poslední květnový den Ligovou radu, na které se se zástupci klubů společně sejdeme a řekneme si, co bude dál se zbytkem sezony,“ sdělil Deníku ředitel soutěže Luboš Hosnedl, který v polovině března odtajnil dvě varianty „dohrání“.

„Ve hře jsou asi dva scénáře. Jedna z možností je, že je sezona zatím jen přerušená a dohraje se třeba v červenci a v srpnu před startem dvanáctého ročníku. Existuje také varianta, že se letošní ročník ukončí a vítězem se stane tým, který získal po druhé části nejvyšší počet bodů (každý s každým hraje celkem třikrát a ročník byl přerušen v polovině třetí části – pozn. autora),“ prozradil tehdy Luboš Hosnedl, pro něhož bylo prioritou dohrání soutěže.

Ale časy se mění.

„Je to nyní trošku zvláštní. Když nastala situace s pandemií a my museli sezonu přerušit, chtěl jsem, aby se ročník dohrál později. Aby to bylo spravedlivé pro všechny,“ vysvětlil.

„Ale s odstupem času zjišťuji, že se nám pomalu blíží nová sezona a trošku jsem svůj názor přehodnotil. Kdybychom soutěž dohráli někdy na konci července a na začátku srpna, bylo by to hrozně složité po časové stránce,“ připustil Hosnedl.

Podle svých slov ale rozhodnutí nechá na názoru a přání většiny klubů na Ligové radě. „Určitě. Pokud nadpoloviční většina týmů bude chtít sezonu dohrát, nějak to uděláme,“ dodal okamžitě.

Pokud by se sezona dohrála později, titul už nikdo nemůže vzít týmu HC Vizi Auto, který má v čele této tradiční soutěže nedostižný jedenáctibodový náskok. O druhé místo by se však strhla pořádná bitva. Mezi doposud stříbrným Dynamem a čtvrtým Nýrskem je rozdíl pouhých dvou bodů.

A ještě jedna zpráva na závěr. Podle informací Deníku by se v příštím ročníku měla Šumavská liga amatérského hokeje, jež se hraje výhradně na ledě zimního stadionu v Klatovech, rozrůst o jeden tým. Letos soutěž hraje „pouze“ devět klubů.