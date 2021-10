A právě vyloučení Jakuba Sysla v čase 39:35 bylo pro další vývoj utkání klíčové. „Oni nám na začátku třetí třetiny dali v početní výhodě gól, a pak už to bylo pro nás hodně těžké. Poté jsme dostali šestou branku a bylo po zápase. My už neměli sílu na zvrat a domácí zaslouženě zvítězili,“ dodal Straka.

Prostřední část hry už se mu ale líbila. „Ve druhé třetině jsme podle mě hráli dobrý hokej. Dodržovali jsme systém, který jsme si nastavili a měli jsme tlak. Je škoda, že poté, co jsme dali gól na 4:3, jsme hned během dalšího střídání inkasovali, a pak se ještě nechali vyloučit,“ litoval trenér klatovského SHC.

„Opět se nám nepovedl začátek utkání, který byl z naší strany opravdu špatný a brzy jsme prohrávali 0:2. Do konce první třetiny se nám sice podařilo kontaktním gólem dostat zpátky do hry, ale celkově první třetina nebyla dobrá,“ uznal pro klubový web kouč klatovského týmu Michal Straka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.