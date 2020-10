V bitvě dvou již tradičních rivalů třetí nejvyšší domácí soutěže totiž padlo hned šestnáct branek. Z vítězství 9:7 se nakonec radovali Západočeši. „Krásné utkání plné chyb. Fanouškům se určitě muselo líbit, ale já byl na infarkt,“ přiznal Deníku klatovský trenér Michal Straka.

Po první třetině to přitom na gólové hody na jihu Čech rozhodně nevypadalo. Klatovy se v 6. minutě zásluhou Fořta ujaly vedení, ale za domácí o šest minut později vyrovnal Sýbek. Pravá hokejová podívaná však přišla na řadu v prostřední části a pak i ve třetí periodě.

Písek se dostal ve 22. minutě do vedení, jenže svěřenci trenéra Michala Straky šlápli na plyn svého umu a pěti góly skóre otočili – 2:6. „První třetina nebyla z naší strany příliš povedená. Bylo štěstí, že jsme nedostali více gólů, v bráně nás podržel gólman Polívka,“ uznal Straka.

„Ve druhé třetině jsme se zlepšili a něco nám tam napadalo,“ pokračoval v hodnocení kouč, jehož mrzel inkasovaný gól v závěru druhé periody, kterým se Písek vrátil do zpět do hry. Zejména po psychické stránce.

„Gól mě samozřejmě moc mrzí, měli jsme to uhrát lépe. Ve třetí třetině to byly nervy, dostali jsme góly z přesilovek a měli i trochu štěstí, protože domácí mohli za stavu 8:7 vyrovnat, ale nevyužili obrovskou šanci. Naštěstí jsme pak dali gól do prázdné brány a bylo definitivně rozhodnuto,“ oddechl si Michal Straka.

Klatovy se tak ve třetím venkovním utkání v sezoně mimo svůj stadion dočkaly první výhry. „Do dalších zápasů nám to může jedině pomoci. Ale určitě se musíme zlepšit,“ prohlásil klatovský šéf lavičky, jehož tým čeká další utkání v sobotu doma proti Příbrami. Utkání začíná v 17.30 hodin.

„Příbram má velice silné mužstvo a my se na tento těžký zápas musíme dobře připravit,“ uvědomuje si Straka a netrpělivě vyhlíží návrat absentujících hráčů, neboť v Písku jeho družina hrála pouze s deseti útočníky a pěti beky. A to Klatovům ještě z Plzně pomohl obránce Lukáš Kaňák.

IHC Králové Písek – SHC Klatovy 7:9

Třetiny: 1:1, 2:5, 4:3. Branky a nahrávky: 12. Sýbek (Rod st., Parýzek), 22. Rod ml. (Dudáček), 40. Kosnar (Bednařík, Šafář), 49. Matějček (Matějka, Rod ml.), 50. Volf (Sýbek, Parýzek), 51. Matějček (Kosnar, Dudáček), 58. Dvořák (Volf, Sýbek) - 6. Fořt (Kolář), 23. Hasman (Roubal, Hanzlík), 26. Hasman (Hanzlík), 33. Kaňák (Michel, Přikryl), 35. Vajner (Přikryl, Michel), 37. Přikryl (Kolda), 44. Přikryl (Michel, Kolda), 57. Přikryl (Michel, Kolda), 60. Hasman (Michel, Polívka). Rozhodčí: Jílek – Vavruška, Tvrdík. Vyloučení: 2:2. Využití přesilovek: 2:1. Diváci: 390.

IHC Králové Písek: Hauser (37. Kříž) – Dvořák, Parýzek, Bílek, Kurfürst, Šafář, Dudáček – Matějček, Bednařík, J. Volf, T. Rod st., Matějka, L. Volf, Sýbek, Kosnar, T. Rod ml., Novák. Trenér: Luboš Rob.

SHC Klatovy: Polívka (Pícl) – Houfek, Leština, Vajner, Walter, Kaňák – Roubal, Hanzlík, Kolář, Přikryl, Kolda, Hasman, Michel, Procházka, Fořt, Morawetz. Trenér: Michal Straka.