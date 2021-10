V první třetině sice klatovský útočník mírně zvířil saze, když těsně po písknutí dokončil svoji střelu, ale od té doby vydatně trápil hostující obranu.

Po dobrém vstupu sezony, v němž zaznamenal sedm kanadských bodů ve třech zápasech, navíc věří, že případná pozvánka mezi extraligovou smetánku by nemusela viset tak vysoko.

Do zápasu jste vstoupili jak ze zlého snu, prohrávali jste brzy 0:3. Jak jste to vnímal?

Není úplně příjemný, když naše lajna jde podruhé na led a prohráváme už 0:2. Na zápas jsme se připravovali samozřejmě, ale pak to začne a dostaneme během tří minut tři gól. To se pak špatně hraje.

Bylo těžké se pak dostat zpátky do utkání?

Přišlo mi, že jsme se z toho do konce první třetiny nedostali. Nedostali jsme se vůbec do hry, nepřihráli jsme si a dozadu jsme vůbec netahali. První třetina byla z naší strany strašná.

Změna přišla až po změně stran. Pomohla vám přestávka?

V šatně jsme si něco řekli a už jsem byli více u nich v pásmu. Stále tam ale chyběly nebezpečné střely a hráli jsme to příliš po mantinelu. Pak se nám ale povedlo snížit po hezké akci, kterou Prochy (Jakub Procházka pozn. aut.) zakončil pěknou střelou. Pak přišel hodně ubojovaný gól a byli jsme zpět v utkání. Čekali jsme ale, že do třetí třetiny vstoupíme jinak než inkasovanou brankou…

A to jste měli v úvodu třetí části zkrácenou početní výhodu…

Místo toho, abychom srovnali, jsme znovu prohrávali o dva góly. V přesilovce jsme šance měli, ale netrefili jsme ani prázdnou branku. Potom jsme po zbytečném faulu v útočném pásmu šli do čtyř. Nestihli jsme se pak zformovat v našem pásmu, čehož Řisuty využily a znovu odskočily.

Jiskřičku naděje jste vykřesal poněkud šťastnou branku. Jak jste to viděl z vašeho pohledu?

Když si to vezmu zpět, v zápase jsem nedostal příliš puků do jízdy. V ten okamžik mi ale přišel takový puk, nabral jsem rychlost a dostal se do pásma. Mířil jsem na lapačku a naštěstí to tam propadlo.

V závěru jste zkoušeli hru v šesti, ale vyrovnávací gól jste i přes tlak nevstřelili. Čím to bylo, že jste nezískali proti Řisutům ani bod, které dosud všechny zápasy prohrály?

Měli jsme pak ještě nějakou šanci při power play, ale nepovedlo se to. Celkově nám v zápase chyběl pohyb a i to štěstí k nám nebylo přikloněno. Na to si ale nemůžeme stěžovat, protože to z naší strany nebyl dobrý zápas.

Je prohra o to mrzutější, že jste tím nepotvrdili cenné vítězství z Havlíčkova Brodu?

To mrzí hodně. Jeli jsme tam poněkud v pozměněné sestavě a bojovali jsme jeden za druhého. V tomto zápase tam ale nebyla ani půlka toho, co jsme předvedli v Havlíčkově Brodě.

V letošní sezoně jste se vrátil po pauze zpět k hokeji. Jak si to ožíváte?

Hokej mě baví ve srovnání s tím, jaké to bylo před dvěma lety. Získal jsem během té doby nový impuls. Sám se sebou jsem něco udělal. Chci tímto poděkovat mé kamarádce a nutriční poradkyni Radce Höflerový, díky níž se mi povedlo hodně zhubnout. Cítím se teď dobře a tročku pokoukávám po áčku v Plzni, ale uvidíme… (úsměv)

Jak reálné to podle vás je, aby přilétla pozvánka z extraligy?

Po dvou letech bez hokeje mám po třech zápasech sedm bodů. Nechci se moc chválit, ale dělám, co můžu. Je to takové mé přání. Chci pro to udělat maximum.

Předtím jste končil s hokejem kvůli zranění. Odezněly všechny problémy?

Snad ano (klepe na zeď). Hned v prvním přípravném zápase se mi to vrátilo a neměl jsem tak dobré vyhlídky. Pak jsem si dal dva týdny volno a od té doby to bylo v pohodě. Tak snad mi to vydrží a budu pokračovat v mých výkonech, aby to bylo lepší a lepší.