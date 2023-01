„Snažil jsem se hrát zodpovědně a věřím, že jsem důvěru, kterou jsem dostal, splatil. Jsem hrozně moc rád za čas, který jsem na ledě dostal, jsou to pro mě skvělé zkušenosti do další práce. Navíc mi hodně pomohli spoluhráči, kteří mě podporovali a chválili,“ zněla dál jeho pozápasová slova.

Adam Jiříček byl po zápase v Třinci vyhlášen nejlepším hráčem Škody Plzeň.Zdroj: Lukáš Filipec (HC Oceláři).

Jiříček ve své extraligové premiéře na ledě strávil téměř 28 minut (27:50). Jeho „ice time“ byl vůbec nejvyšší z celého týmu (pokud nepočítáme gólmana Svobodu). Přes pět minut si Jiříček zahrál v přesilovce, minutu v oslabení.

Dvakrát vyzkoušel pozornost domácího gólmana Kacetla, do Radegast Indexu si připsal první bod. „Nečekal jsem, že dostanu tak velký prostor ve hře. Navíc jsem měl teď tři zápasy po sobě, protože v pátek a včera (v sobotu) jsem hrál ještě za juniory. Ale únavu jsem v takovémto zápase nepociťoval, dal jsem do toho všechno a snad jsem udělal nějaký dojem,“ přemýšlel nahlas.

Chvála od bratra, plzeňských fanoušků i Radka Dudy

Adam Jiříček si mezi extraligou elitou odbyl premiéru o něco později, než jeho bratr David, který nedávno získal s českou dvacítkou stříbro na světovém šampionátu juniorů v Kanadě. Ten před třemi lety v extralize debutoval ve věku 16 let a 59 dní. David Jiříček ovšem o svém bratrovi říká, že má nakročeno ještě lépe než měl on sám. „Poslouchá se to hezky, mým cílem je ho pochopitelně následovat. Je to určitá výzva a já do ní rád vstoupím,“ prohlásil Adam Jiříček.

Plzeňští Indiáni v Třinci jinak neoslnili. Po dvou třetinách tekli 0:6, ale ve třetí třetině hrozivě vypadající debakl alespoň částečně zmírnili. „Jediným pozitivem je výkon teprve šestnáctiletého Adam Jiříčka,“ shodli se po zápase fanoušci plzeňské Škodovky na sociálních sítích. Výkon klatovského rodáka, ale i odvahu plzeňských trenérů ocenil také bývalý hráč Plzně Radek Duda.

„Nedalo mi to a musím to sem dát. Smekám před kluky v Plzni, že mají koule dát mladým hráčům šanci. Ádu skautuji od jeho 9. třídy a říkám, že on bude lepší než brácha David,“ vyťukal Duda na svůj Instagram. „Respekt a Ádo, gratuluji. Piš si svůj příběh, jsem tvůj velký fanoušek,“ vzkázal mu na dálku a smekl klobouk také před rodiči Adama s Davidem: „Fantastická práce.“

Co je to Radegast Index?

Statistika, která oceňuje hlavně hráče, kteří nejsou během hry tolik vidět, ale bez jejichž práce se neobejde žádný tým. Řeč je o obráncích - borcích - kteří svou bojovnost trénovat nemusí. Tu mají totiž od narození ve své krvi. Radegast index je složen ze tří parametrů: plusový či minusový bod získají hráči za pobyt na ledě při vstřelených a obdržených gólech. „Hit“ soupeře je ceněn jedním bodem, stejným počtem, tedy jedním bodem, je hodnocena také každá zablokovaná střela soupeře.

