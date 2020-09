Jihočeši totiž měli dlouhodobé problémy s nájmem ledu a třetí nejvyšší domácí soutěže se minimálně pro sezonu 2020/2021 vzdali. Jejich místo tak narychlo zaujal HC Wikov Hronov.

Jelikož se ale jedná o „náhradu“ týmu z jihu republiky za celek z Broumovska, došlo na pondělním aktivu druhé ligy ke kosmetické změně ve složení skupin. Hronov bude z polohových důvodů hrát skupinu Sever a do „klatovské“ skupiny Jih se stěhují HC Řisuty.

Klatovy tak v základní části nebudou jezdit do Českých Budějovic, ale do kladenského okresu na bitvy s tamními Buldoky. Pro Západočechy se však nejedná o žádnou novinku, vždyť s Řisuty se v soutěži pravidelně utkávali ještě před dvěma lety.

Na aktivu druhé národní ligy se mimo výše zmíněné změny řešil také model soutěže pro blížící se nový soutěžní ročník. Nedávno svaz rozhodl o tom, že se ve druhé lize nebude hrát play-off. Do kvalifikace o postup do Chance ligy by přitom postoupili pouze vítězové jednotlivých skupin. „Absolutně s tímto rozhodnutím nesouhlasíme,“ říkal tehdy rozhořčeně klatovský trenér Michal Straka.

Většina klubů se spojila a připravila odvolání. Nebo alespoň o tom mluvila. Ale i to zřejmě pomohlo. Sice ne úplně, ale jakási naděje všem odpůrcům přece jen svitla. V případě, že se do konce roku zlepší situace ohledně koronavirové pandemie, by se vyřazovací boje nakonec uskutečnit mohly.

Výkonný výbor má totiž mandát k tomu, aby podobu soutěže nakonec ještě změnil. Dle této varianty by se zrušilo posledních šest kol základní dlouhodobé části a proběhlo by play-off. Jak to ale nakonec skutečně bude, se uvidí zhruba za tři měsíce…

Skupiny 2. liga - sezona 2020/2021

Sever: Mostečtí Lvi, HC Draci Bílina, HC Děčín, HC Vlci Jablonec nad Nisou, BK Nová Paka, HC BAK Trutnov, HC RODOS Dvůr Králové, HC Wikov Hronov.



Jih: HC Stadion Cheb, SHC Klatovy, IHC Králové Písek, HC Řisuty, HC Tábor, HC Příbram, HC Kobra Praha, BK Havlíčkův Brod.



Východ: Orli Znojmo, SHK Hodonín, HHK Velké Meziříčí, HC Bobři Valašské Meziříčí, HK Opava, HK Nový Jičín, HC ISMM Kopřivnice, SKLH Žďár nad Sázavou.