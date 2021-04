Klatovský odchovanec je v nominaci na světový šampionát do 18 let

Sedmnáctiletý obránce plzeňské Škodovky David Jiříček, jenž je odchovancem klatovského hokeje, se dostal do zúžené a téměř finální nominace na blížící se světový šampionát do osmnácti let, který se od 26. dubna do 6. května odehraje ve městech Frisco a Plano na předměstí Dallasu v americkém státě Texas.

David Jiříček. | Foto: Martin Voltr

Čeští mladíci pod vedením trenéra Jakuba Petra strávili čtyři týdny na kempech v Litoměřicích a od 22. března byli „v bublině" zabydlení ve Vyškově, kde sehráli i dva přátelské duely se Slovenskem. A oba vítězně se stopou Davida Jiříčka, který přispěl dvěma přesnými zásahy a jednou asistencí. „Dvě výhry se určitě počítají. Slováci jsou nepříjemný soupeř, hrají spolu celou sezonu. Hlavně v prvním zápase nás prověřili, tam nás ve třetí třetině dost zatlačili," uvedl Jiříček pro portál hokej.cz. Česká reprezentace do Spojených států odletěla v pondělí a před premiérou proti Německu si Jiříček a spol. střihnou v sobotu ještě přípravný duel se Švýcary. Kromě Jiříčka odletěli za velkou louži také další plzeňští hráči – jmenovec Špaček a také Marcel.