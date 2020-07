A jak se vlastně rodil přesun píseckého rodáka z juniorky Plzně, respektive A-týmu Klatov na jih Čech? „Po předčasném konci minulé sezony se mi ozval pan Volena s tím, jestli bych neměl zájem hrát za Tábor. Nijak dlouho jsem se nerozhodoval a jeho nabídku vřele přijal. Moc se do Tábora těším a věřím, že to vyjde a obě strany budou spokojené,“ uvedl Matiášek pro klubový web Kohoutů, jak se borcům z Tábora široko daleko přezdívá.

„Tábor má ambice, výborné zázemí, a hlavně se mi líbí, jaká atmosféra tady na hokeji panuje a kolik chodí na zápasy lidí. Pokaždé, když jsme sem v minulé sezoně přijeli, tak se mi tady hrálo strašně špatně. Jsem rád, že teď budu na opačné straně,“ culí se mladík, jenž v loňské – virem poznamenané sezoně – odehrál v dresu SHC Klatovy téměř čtyři desítky zápasů, ve kterých si připsal 32 kanadských bodů za jedenáct branek a jednadvacet asistencí.

Nicméně pro Tábor se hráč, který se narodil pět dní po začátku roku 2000, rozhodl i z dalších důvodů. „Chtěl jsem z Klatov odejít i proto, že by pro mě bylo těžké se v příští sezoně prosadit do áčka Plzně. V kariéře se chci postupně posouvat výš a Tábor vnímám v tomto směru jako dobrou příležitost. Navíc bydlím v Písku, takže je příjemné i to, že to mám domů blízko a nebudu muset být někde sto kilometrů od domova. Všechno mi to dává smysl,“ doplnil Matiášek pro web táborských hokejistů.