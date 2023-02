Další důležitá bitva. Klatovy míří do arény rozjetého Hronova a potřebují vyhrát

Hronov je zatím poslední, ale v posledních dvou zápasech zabral, posbíral šest bodů (porazil doma Cheb a vyhrál i v Jablonci) a na Klatovy ztrácí bodíků už jen sedm. A kdyby v sobotu znovu uspěl za tři body, byla by to pro svěřence trenéra Michala Straky s ohledem na záchranu soutěže velká komplikace.

„Do Hronova pojedeme s tím, že si musíme odvézt domů všechny tři body, ať se děje cokoliv,“ hlásí klatovský zadák Stanislav Vajner a připomíná, že oba vzájemné zápasy v letošní sezoně SHC zvládl (4:1 doma a 4:2 venku).

SHC Klatovy (hokejisté v bílých dresech), ilustrační snímek.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Hronov moc dobře známe. Oni mají v kádru nepříjemné cizince, kteří hrají takový řeznický hokej. My musíme hrát svižně, rychle posouvat kotouče a dodržovat taktiku, kterou nám trenér určí. Oba týmy si moc dobře uvědomují, o co hrají, takže očekávám vypjatý hokej, ve kterém nebude chtít nikdo udělat chybu. My uděláme maximum pro to, abychom soupeře porazili i ve třetím vzájemném duelu letošní sezony,“ doplnil dvacetiletý hokejista SHC Klatovy.

Sobotní program západní konference 2. ligy (7. kolo) – nadstavba A – 17.00: HC Letci Letňany – HC Slovan Ústí nad Labem, HC Baník Příbram – Mostečtí Lvi, 18.00: HC Stadion Vrchlabí – HC Tábor. Nadstavba B – 15.00: HC Benátky nad Jizerou – HC Řisuty, 17.00: HC Wikov Hronov – SHC Klatovy, IHC Králové Písek – HC Děčín, 18.00: HC Stadion Cheb – HC Vlci Jablonec nad Nisou.

