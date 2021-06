„O zájmu ze strany Litoměřic jsem věděl už delší dobu, tak jsem se rozhodl, že to zkusím. Přece jen, Litoměřice hrají o soutěž výše než Klatovy, to je pro mě velké lákadlo a krok vpřed,“ řekl Deníku tehdy devatenáctiletý gólman.

Po dvou sezonách v barvách litoměřického Stadionu se ale Beran znovu stěhuje. Od příští sezony bude hájit brankoviště jiného prvoligového klubu – Baníku Sokolov.

Na západě Čech by chtěl Adam Beran znovu pravidelně chytat, což se mu v uplynulé sezoně v Litoměřicích zrovna nepoštěstilo. Zasáhl jen do devíti zápasů, prohrál však pouze jediný. A to byla zásadní změna oproti předchozímu ročníku, ve kterém byl mezi tyčemi jednoznačnou jedničkou.

Adam Beran.Zdroj: archiv Adama Berana

„Samozřejmě jsem to nenesl vůbec dobře. Před sezonou jsem měl úplně jiné osobní cíle, ale soustředil jsem se jen na věci, které můžu ovlivnit. Když už jsem dostal šanci a nastoupil jsem, snažil jsem se tam nechat všechno. Myslím si, že se to povedlo, protože jsem v minulé sezoně prohrál pouze jeden zápas,“ řekl Beran.

Malá vytíženost v dresu Stadionu byla tak jedním z důvodů změny angažmá. „To ano. A navíc jsem zkrátka už cítil, že potřebuji změnu,“ vyznal se.

A když přišla nabídka ze Sokolova, relativně čerstvého týmu CHANCE ligy (Sokolov hrál v sezoně 2018/2019 ještě II. ligu – třetí nejvyšší soutěž), nebylo o čem přemýšlet.

„Sokolov mě zaujal tím, že zde hraje spousta mladých hráčů, a je vidět, že se jim nebojí dát šanci. Navíc v mládeži jsem tu občas nastupoval jako výpomoc z Karlových Varů. Nejdu proto do úplně neznámého prostředí a vidím, jak se organizace každý rok posouvá dál,“ kvituje a doufá, že se jednou podívá i do extraligy. „Určitě se tam chci dostat a dělám pro to všechno. Musím ale jít krok po kroku,“ uvědomuje si dnes 21letý brankář.