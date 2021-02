„Není to lehký. Je třeba dobře regenerovat a dát tělu, co potřebuje. Ale chuť na hokej je pořád. Každá minuta na ledě navíc je pro mě plus. Zvlášť v téhle době, kdy se téměř nic nemůže,“ ozval se Jiříček ze soustředění, na němž je spolu s další plzeňskou nadějí, obráncem Davidem Špačkem. „Jsme spolu na pokoji,“ prozradil 17letý rodák z Klatov, označovaný za jeden z největších talentů českého hokeje současnosti.

Premiéru v extralize mužů si Jiříček odbyl s Plzní, když mu bylo šestnáct let a 59 dní. V necelých sedmnácti se stal nejmladší hráčem, který kdy nastoupil za národní áčko, a na přelomu roku startoval 191 centimetrů vysoký bek na mistrovství světa do 20 let. V českém týmu patřil k nejlepším.

V půlce dubna k tomu může Jiříček přidat účast na vrcholné světové akci osmnáctek ve Spojených státech. „Každá možnost reprezentovat je úžasná. Jenže extraliga, dvacítka a teď osmnáctka, to je úplně jiný styl hokeje. Musím se rychle přizpůsobit, abych byl týmu prospěšný,“ svěřil se Jiříček s tím, že v podání maximálně sedmnáctiletých hráčů je hokej hodně rozlétaný.

„Jsme mladí a nabití energií. Trenéři nás sice krotí, ale nejde to změnit mávnutím ruky. Naopak mezi chlapy je větší důraz na přesnost přihrávky nebo střely,“ shrnul největší rozdíly zadák, který se nebojácně vrhá i do ofenzivy.

V běžící extralize si také Jiříček připsal v 25 zápasech dva góly a pět asistencí. A protože mezi Indiány patří k nejmladším a pohybuje se mezi ostřílenými borci, tak týdenní pobyt s vrstevníky vnímá i jako odreagování.

„V plzeňské kabině je to taky fajn, protože mladých hráčů je tam spousta, ale přece jen tohle jsou kluci staří jako já. Jsme pohromadě od výběru do šestnácti let (Jiříček v něm začínal ve čtrnácti) a máme si o čem povídat,“ uvedl talentovaný bek.

Ve Vyškově by měl výběr trenéra Jakuba Petra absolvovat kromě tréninků modelové utkání s nově se tvořící českou dvacítkou a v závěru týdne dvojzápas se slovenským týmem do 18 let v Piešťanech. Jenže hned v pondělí v extralize vzplane znovu vrcholící bitva o pozice pro play-off.

Pátá Plzeň se rve o návrat do postupové čtyřky a po pauze ji čeká výpad na led třetí Mladé Boleslavi, na kterou Indiáni ztrácí tři body. „Rychle to uteče a v následujícím týdnu hrajeme čtyři utkání. Na úvod jedeme do Bolky, bude to souboj o šest bodů, a když chceme do čtyřky, tak musíme uspět. Nejlíp vyhrát. A předtím ještě dvakrát porazit Slováky,“ přál si s úsměvem urostlý a přitom šikovný obránce.

Ačkoliv nyní žije Jiříček hlavně hokejem, tak vypustit nemůže ani studium. Je ve druhém ročníku Sportovní a podnikatelské střední školy v Plzni. „Ve škole vědí, jak moc jsem vytížený, a jsou ke mně vstřícní. Jeden spolužák mi posílá úkoly, za což mu děkuju. A když je to jen trochu možné, tak se je snažím dělat. Jenže to jde hlavně ve dnech, kdy nejsou zápasy a trénujeme jen dopoledne,“ posteskl si David Jiříček.