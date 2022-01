Přitom po úvodní dvacetiminutovce vedli 2:0 a nic nenasvědčovalo tomu, že se do svých domovů rozutečou o trochu spokojenější hráči soupeře. Jenže Cheb v prostřední části hry vyrovnal, a pak vývoj utkání dokonce otočil. Klatovští ještě dokázali zásluhou Josefa Roubala srovnat, ale v prodloužení udeřil Cheb.

Nadějné vedení nepomohlo. Klatovští hokejisté obdarovali Cheb dvěma body

„Začali jsme dobře, první třetinu vyhráli, ale ve druhé periodě jsme zaváhali. Přehrávali jsme situace a dostávali góly z brejku. Ve třetí třetině jsme měli tlak, soupeře jsme přestříleli asi 16:2, ale nedali jsme góly a v prodloužení nám Cheb po chybě ujel do přečíslení dva na jednoho a rozhodl,“ řekl pro klubový web jeden z klatovských trenérů Ivan Vlček.

Zdroj: SHC Klatovy

Své si k utkání řekl také útočník Jiří Uhlík, jenž byl vyhlášený nejlepším domácím hráčem zápasu. „Do utkání jsme vstoupili dobře, vedli jsme 2:0 a měli i dost šancí na to, abychom přidali další góly. Ve druhé třetině jsme ale dvakrát rychle za sebou inkasovali, byli zbytečně vylučováni a dostali i třetí branku, která nás trošku rozhodila. V mých očích to nebyl zápas, který jsme měli prohrát, ale na zásluhy se nehraje. Jde o to hrát celý zápas stejně, ne jen první třetinu,“ tvrdí šestadvacetiletý forvard.

