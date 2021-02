„První třetina byla vyrovnaná, ve druhé jsme byli lepší než soupeř, ale pak jsme si zápas vlastními chybami, které soupeř potrestal góly, prohráli,“ připustil obránce Vojtěch Budík, autor prvního plzeňského gólu.

Nebyl to dopad důležitosti zápasu, jehož výsledek se promítal do finišujícího boje o místo v postupové čtyřce?

Chceme uhrát čtyřku, to je náš cíl. Trenéři nám to zdůrazňují, mluvilo se o tom i o pauze, takže to nejde vytěsnit z hlavy. Ale rozhoduje se na ledě a tam jsme to nezvládli. Zase jsme vedli, ale soupeři jsme dovolili zápas otočit a musíme to odčinit.

Váš gól pramenil z narůstajícího tlaku Plzně, ale pomohlo vám i štěstí.

Byl to trošku šťastný gól. Viděl jsem volný puk a chtěl jsem ho ještě posunout na Stráču (Petra Straku), který si křičel před odkrytou bránou, a štěstíčko se k nám přiklonilo. Stránský srazil puk mezi nohy vlastního gólmana.

Nyní vás čeká znovu těžký soupeř – Třinec. Jak chcete vyzrát na Oceláře?

Víme, že mají v týmu hodně zkušených hráčů, rychlých dopředu, kvalitní obranu a my se musíme dobře připravit, i v hlavě, a vyhrát tam.

Podle trenéra Čiháka bude důležité se vyhnout vyloučením, což se vám v Mladé Boleslavi dařilo.

Předtím nám trenéři vyčítali, že jsme moc vylučovaní. To se zlepšilo a musíme se toho dál držet.