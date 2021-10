I přesto však svěřenci trenéra Michala Straky na zimním stadionu ve Slaném domácí Buldoky z Řisut udolali těsně 5:4, oplatili soupeři porážku z prvního vzájemného měření sil na klatovském ledě (3:4) a slavili čtvrtou výhru v řadě, která týmu dodá potřebný klid do další práce.

11. kolo jižní skupiny 2. ligy: HC Řisuty (modří) - SHC Klatovy (bílé dresy) 4:5.Zdroj: facebook HC Řisuty

„Sami jsme si to ve druhé třetině za stavu 3:0 zkomplikovali. Místo toho, abychom dali čtvrtou branku a ten zápas definitivně rozhodli, tak jsme začali být často vylučovaní a dostali dva góly v oslabení,“ neskrýval rozpaky v rozhovoru pro klubový web klatovský trenér Michal Straka. „Sice jsme pak dali gól na 4:2, díky němuž jsme si mysleli, že se to zklidní, ale v poslední minutě druhé třetiny jsme dostali třetí branku,“ posteskl si kouč hokejistů.

Ve 44. minutě ovšem zvýšil na 5:3 Josef Roubal, jenž procedil puk mezi betony domácího brankáře, který nebyl v optimální formě. Osm vteřin před skončil domácí už jen výsledek kosmeticky upravili. „I tak jsme ve třetí třetině odehráli asi šest minut v oslabení. Hráli jsme to tedy na pár lidí, kteří to nakonec uhráli. Jsme rádi, že jsme to zvládli a máme tři body,“ dodal klatovský šéf střídačky.

Západočeši v zápase putovali celkem osmkrát na trestnou na lavici. Pozitivem ovšem je, že jednou dokázali ve vlastním oslabení sami skórovat. To, když chybu gólmana Stahla, jenž pokazil rozehrávku, potrestal Jakub Procházka a navýšil klatovské vedení už na 3:0. V sobotu hrají hokejisté klatovského SHC doma. Od 17.30 hodin hostí jihočeský Písek, kterému mají rovněž co vracet. Na začátku října s ním totiž na jeho ledě prohráli vysoko 4:8.