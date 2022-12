„Ze začátku hrál soupeř docela dobře, na rozdíl od nás proměnil svoje šance a ujal se vedení 2:0. My jsme si k tomu v kabině pak něco řekli, od druhé třetiny jsme na Kdyni vlétli a dalo by se říct, že po našem prvním gólu se soupeř sesypal. Zvlášť, když nám tam během devíti minut spadlo úplně všechno. Pak už se zápas vlastně jen dohrával," uvedl Gladiátor Michal Král.

Třetiny: 2:0, 2:7, 0:2. Branky a nahrávky: 11. Sloup (Dvořák), 15. Dvořák (Sloup, Vondraš), 27. Novák (Rada), 30. Rada (Hána) – 16. Krásný (Šimek), 17. Jonáš (Václavovic), 19. Václavovic (Benda), 20. Šimek (Krásný, M. Král), 24. Benda, 24. Šimek (Krásný), 26. Krásný (Šimek, M. Král), 42. Benda (Václavovic), 43. Krásný (Kouba). Rozhodčí: Rubáš, Schmiedt. Vyloučení: 2:1. Využití přesilových her: 0:1. Góly v oslabení: 0:0. Diváci: 5. Sestava HC Warriors Kdyně: Hrdlička – Novák, Dvořák, Lagron, Steinbrücker, Hána, Sloup, Vondraš, Mazanec, Kříž, Rada. Sestava AHC Gladiators: Kisling – Kouba, M. Král, Václavovic, P. Král, Benda, Krásný, Němec, Jonáš, Janoušek, Šimek.

Jako první v třaskavém duelu zahrozil Benda, ale Hrdlička byl pozorný. Na druhé straně provětral Kislingovu lapačku Sloup, ale skóre se neměnilo. Ve 4. minutě hledal Jonáš před brankou volného Bendu, ale ten na puk nedosáhl. Následně dopřála obrana Gladiátorů příliš prostoru Sloupovi, ale ten toho ke hříchu nevyužil. Pak Gladiátoři promrhali přesilovku. V 6. minutě svůj únik neproměnil Jonáš. O dvě minuty později jel sám na Kislinga Rada, ale jeho zakončení vykopl pohotový gólman betonem. Na druhé straně si mezi kruhy najel Benda, ale Hrdlička své parťáky podržel. Pak se neujaly ani pokusy Václavovice a Bendy.

V jedenácté minutě se už měnilo skóre, když Kislinga pokořil Sloup. Za minutu mohl srovnat Václavovic, ale jeho zakončení v úniku skončilo v lapačce dobře postaveného Hrdličky. Ve 13. minutě Benda orazítkoval břevno, ale vteřinu před pauzou se z dorážky na brankovišti prosadil Dvořák a Kdyně vedla o dvě branky.

Vstup do druhé třetiny vyšel Gladiátorům náramně. Nejprve Hrdličku prostřelil Krásný a za necelých třicet sekund bylo srovnáno, když Václavovic našel zadovkou Jonáše, jenž nedal Hrdličkovi sebemenší šanci - 2:2.

Rychle mohl odpovědět Novák, ale puk za Kislinga neprotlačil. Chvíli na to využili Gladiátoři přesilovku, když se prosadil Václavovic. A když se záhy gólově blýskl po krásné kombinaci i Šimek, Gladiátoři vedli už 4:2.

V 21. minutě projel do pásma u mantinelu Rada, ale jeho zakončení ukryl v pohodě chytající Kisling do lapačky. Čtyřiadvacátá minuta přinesla zajímavý odraz puku, který znamenal další gól Gladiátorů. Pak se nad beton Hrdličky trefil Šimek a lídr soutěže nasadil k pořádnému trháku - v tu chvíli vedl už 6:2.

Obrovská euforie, potom nevídaný kolaps. Klatovští dorostenci v Chebu vybouchli

V šestadvacáté minutě si Kisling poradil s pokusem Rady a na druhé straně pohlednou kombinaci zakončil Krásný. Pak ovšem snížil ztrátu Kdyně aktivní Novák a vykřesal pro Warriors jiskřičku naděje. Tu ještě více rozvětral velice agilní útočník Rada, jenž se vteřinu před druhou sirénou radoval z pokoření Kislinga. Kdyně chtěla v závěrečné periodě s výsledkem něco udělat, ale Gladiátoři byli proti. Ti navíc své vedení v rozmezí 42. a 43. minuty navýšili, respektive uzavřeli skóre. Warriors se neprosadily ani z nabídnuté přesilové hry, Kisling v kleci lídra všechny pokusy pohlídal.

HC Čápi – AHC Dynamo 5:5

„Velice dobrý zápas! Soupeř nás (ne)mile překvapil, jakým způsobem do utkání vlétl. Je vidět, že se Čápi začali více scházet, což bylo na ledě rozhodně znát. Ještě nás s nimi ovšem čeká jedna dohrávka a my v ní budeme chtít jednoznačně uspět. Porážka nepřipadá v úvahu a další remíza je pro nás zkrátka málo," prohlásil zkušený hokejista Dynama Rostislav Hejduk.

Třetiny: 2:2, 2:3, 1:0. Branky a nahrávky: 5. Jindra, 15. Křepel (Peksa), 22. Moravčík (Voráček), 30. Jindra (Peksa), 40. Peksa (Bauer) – 11. Smolík (Fait), 14. Fait (Smolík), 17. Hejduk (Fait), 21. Smolík (Sedláček), 27. Sedláček (Fait). Rozhodčí: Brtník, Schmiedt. Vyloučení: 1:2, navíc Raišl (Dynamo) 10 minut osobní trest za nesportovní chování. Využití přesilových her: 0:0. Góly v oslabení: 1:0. Diváci: 11. HC Čápi: Homolka – Peksa, Moravčík, Uhlík, Farný, Harmady, Jindra, Křepel, Bauer, Voráček, Gregor. AHC Dynamo: Chlad – Hejduk, Rajšl, Pressl, Fait, Bohuslav, Sedláček, Vísner, Procházka, Smolík.

V první vážnější akci zápasu se octil Harmady z týmu Čápů, ale chytač kotoučů v kleci Dynama byl pozorný. Záhy dostalo favorizované Dynamo výhodu přesilové hry, ale ta mu hrubě nevyšla. A ještě hůř: v oslabení se totiž prosadil Jindra, jenž potrestal riskantně vyjetého Chlada v kleci Dynama.

Drtivý nápor zhatil dým! V Příbrami Klatovy po luxusním úvodu vyhořely

To následně dostalo kus černé gumy do sítě, ale branka neplatila - muž v pruhovaném hábitu rozpažil. V dalším průběhu úvodní periody pálil nebezpečně Sedláček, ale jeho pokus neměl potřebné parametry. Na druhé straně neuspěl svým kulometem ani Peksa, na světelné tabuli svítil pořád výsledek 1:0. To i po další palbě Sedláčka, jenž zaměstnal vyrážečku Homolky.

V následující minutě bylo již vyrovnáno, když Homolku prostřelil Smolík. Ve čtrnácté minutě Dynamo otočilo vývoj utkání, když se na brankovišti prosadil Fait. Jenže Čápi přispěchali s bleskovou odpovědí, a to díky Křepelovi, jenž srovnal skóre na 2:2. Z kraje druhého dějství se řítil na Chlada Jindra, ale překonat jej nedokázal. V 17. minutě strhl vedení na stranu Dynama důrazný Hejduk. Pak Peksa nedokázal překonat ležícího Chlada, a tak se ke slovu dostalo známé pravidlo "nedáš dostaneš", když na opačném pólu ledové arény tečoval Smolík Sedláčkovu pobídku a Dynamo vedlo o dvě branky.

Zdroj: KTHL

Manko, které nepatrně narostlo, ale HC Čápi nepoložilo. Opeřenci snížili zásluhou Moravčíka, a když Dynamo nevyužilo početní výhodu, byli stále ve hře. Pátá ale pak přeci jen odbila, a to díky Sedláčkovi, jenž překonal snažícího se (leč marně) brankáře Čápů. Ještě do pauzy ale snížil Jindra, a tak bylo jasné, že tuhý boj bude pokračovat i ve třetí části hry.

V ní se jako jediný prosadil ve 40. minutě Peksa a stanovil skóre na 5:5. Za zmínku stojí ještě gesto fair-play Přemysla Voráčka, jenž odvolal signalizovaný trest pro svého soupeře. V poslední minutě dostali Čápi možnost trestného střílení, to ovšem Jindra proměnit nedokázal. Body se tak překvapivě dělily.

Autoři: Martin Karlík, Martin Mangl

Nedáváme góly ani z velkých šancí, žehral Vlček nad bídnou koncovkou hokejistů