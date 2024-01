Mezi Vánocemi a oslavami příchodu Nového roku proběhla na zimním stadionu v Klatovech dohrávka 4. kola aktuálního ročníku Klatovské hokejové ligy. Ta proti sobě svedla tým Čápů a AHC Dynamo. To chtělo odčinit předchozí porážku se Kdyní, což se mu nakonec podařilo.

Lední hokej, ilustrační snímek. | Foto: ČTK

První třetina skončila jasným triumfem favorita z Dynama, který se ujal vedení 5:1. Poté ale Čápi začali pořádně klovat a svou aktivitu završili vyrovnávací trefou na 6:6. Záhy ovšem přišel blikanec Harmadyho, který během pár sekund inkasoval 56:30 trestných minut a v následné přesilovce Dynamo překlopilo zápas na svou stranu. Dynamo se díky výhře bodově dotáhlo na první Gladiátory, ale ti mají hned čtyři zápasy k dobru. Čápi zůstávají poslední.

Dynamo ve vánočním utkání neuspělo, šanci na reparát má proti Čápům

KTHL, dohrávka 4. kola: HC Čápi – AHC Dynamo 6:8

„Utkání jsme začali velmi dobře a v první třetině, kterou jsme nakonec vyhráli 5:1, jsme dominovali. Pak jsme ale usnuli na vavřínech, soupeř se dostal zpátky do hry a nakonec dokázal vyrovnat na 6:6. My upřímně moc nevěděli, jak na jeho hru reagovat," připustil hokejista Dynama Rostislav Hejduk. „Zlomovým okamžikem zápasu bylo vyloučení hráče soupeře a náš gól v dlouhé přesilové hře. Pak už jsme to nějak uválčili a dotáhli do zdárného konce. Pro nás cenné vítězství, ale pochvalu zaslouží i Čápi, kteří se po první třetině nevzdali, bojovali a zápas nám hodně znepříjemnili," doplnil zkušený plejer k hodnocení.

Třetiny: 1:5, 3:1, 2:2. Branky a nahrávky: 8. Peksa (Bauer), 18. Peksa (Vopalecký), 29. Bauer (Toman), 30. Peksa (Jandík), 31. Peksa (Harmady), 33. Peksa (Vopalecký) – 6. Pitel (Horák), 9. D. Václavovic (Horák), 11. Horák (Pitel), 14. Pitel (Horák), 14. Horák (Václavovic), 22. Mach (L. Václavovic), 38. Pitel, 40. Horák (Pitel). Rozhodčí: Kaiser, Rubáš. Vyloučení: 4:2, navíc Harmady (Čápi) 10 minut osobní trest + OK + TH (napadení rozhodčího). Využití přesilových her: 0:3. Góly v oslabení: 0:0. Střely na branku: 27:38. Diváci: 16. Aréna: zimní stadion Klatovy. Sestava HC Čápi: Homolka – Marek, Karásek, Jandík, Uhlík, Špaček, Bauer, Harmady, Jindra, Vopalecký, Toman, Farný, Peksa. Sestava AHC Dynamo: Chlad – Hejduk, Horák, L. Václavovic, Pitel, Bauer, Bohuslav, Mach, Novák, Václavovic.

Úvod zápasu přinesl dost nepřesností a skóre se měnilo až v šesté minutě, kdy se nad rameno Homolky trefil přesně pálící Pitel. Za Čápy ovšem vyrovnal po pasu Bauera Peksa. Za Dynamo odpověděl střelou do odkryté Homolkovy branky Václavovic a Dynamo vedlo 2:1. Další branku Dynama přidal Horák, který měl na zápase i svůj fanklub. A ten se mohl za chvíli radovat znovu, neboť jejich miláček přesným pasem našel Pitla, jenž poslal Dynamo do trháku. Další trefu přidal neúnavný štírek Horák a s čapím soupeřem to vypadalo bledě.

Skvělý útok, bídná obrana, mraky vyloučených. Pracujeme na tom, ujišťuje trenér

Z kraje druhého dějství snížil ztrátu Čápů nikým nehlídaný kanonýr Peksa. Za Dynamo pak využil přesilovku přesnou střelou zpoza kruhů Mach, pro kterého to byla premiérová branka v Klatovské hokejové lize. V pětadvacáté minutě neproměnil trestné střílení hokejista Vopalecký. To čapí výběr ale mrzet nemuselo, neboť se chvíli na to šťastně prosadil Bauer. Těsně před pauzou pak snížil Peksa, který zároveň dokonal hattrick a čepice mohly létat na led.

Na začátku třetí periody se prosadil opět Peksa, který se tímto kouskem prostřílel do čela tabulky střelců. Tentýž hráč následně dostal na ledě opět mnoho prostoru a poslal kotouč mezi betony Chlada a k překvapení celého hokejového světa bylo srovnáno. Sedmatřicátá minuta přinesla takzvaný ,,Řepkův blikanec'' v podání Čápa Harmadyho, který nejprve inkasovat trest za nesportovní chování a následně pak deseti minutový trest okořeněný osobním trestem do konce utkání, ke kterému si nakonec vykoledoval i trest ve hře. Přesilovou hru využil zkušený mazák Pitel a strhl vedení na stranu Dynama. Pět minut před koncem propálil Homolku Horák a definitivně rozhodl. Čápi pak ještě hráli dvojnásobnou přesilovku, ale ta se jim hrubě nepovedla.

Vedení Klatovské hokejové ligy ocenilo Harmadyho blikanec zastavením činnosti na pět zápasů. Takové jednání hráče je dle vedení naprosto neakceptovatelné a nebude v této amatérské soutěži tolerováno.

Autoři: Martin Mangl, Martin Karlík

