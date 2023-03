Škodovku povede osmadvacetiletý forvard do vyřazovacích bojů poprvé jako kapitán. V nezáviděníhodné situaci. Indiáni přes měsíc jen prohrávají. V závěru základní části spadli na dvanácté místo a o čtvrtfinále si to rozdají s pátým Libercem. Roli snadné kořisti si však v Plzni nepřipouští. „Podle mě je v play-off jedno, koho máte. Vyšel Liberec a těším se na to. Musíme do toho jít úplně nanovo,“ zdůraznil Schleiss.

Série předkola začne dvěma zápasy ve středu a ve čtvrtek pod Ještědem (začátek v 18 a v 19 hodin), v Plzni se poté bude hrát jistě v sobotu. Klíčem k čtvrtfinále jsou tři vítězství.

„V základní části jsme sice s Libercem odehráli vyrovnané zápasy, ale proti silnému soupeři to bude určitě bojovná série. Bude mít grády,“ předpokládá dravé křídlo. „Deka neúspěchů na nás byla dlouho a je třeba být pozitivní, ukázat sílu a dobře do toho vletět,“ zdůraznil šéf plzeňské kabiny.

To, že favorit nemá v play-off nic jistého, si konečně vyzkoušela i Škodovka.

V minulých dvou sezonách se Plzeň do poslední chvíle rvala o přímý postup do čtvrtfinále, jenže podobně jako nyní Liberec neuspěla a v předkole pak vypadla s níže postaveným sokem. Loni s Mladou Boleslaví a před dvěma lety s dvanáctou Olomoucí – hladce 0:3 na zápasy.

„Zopakovat takové překvapení by bylo krásné. Hlavně ale doufám, že už jsme si to špatné konečně vyžrali a teď pro nás začne úplně něco jiného,“ podotkl Schleiss.

Nezlomný bojovník a tahoun mužstva přispěl týmu v sezoně třinácti góly a patnácti asistencemi. Frustrace z nekončící série porážek ze Schleisse přímo tryskala. „To je pryč. Teď věřím, že v play-off začneme zase pořádně hrát,“ přál si útočník.

A jak hledal ztracený klid? „Půjdu se projít, vyspím se, dám si dobré jídlo. Tak se budu chystat, protože už není kam uhnout,“ uvedl Jan Schleiss.

ZKLAMANÍ TYGŘI BEROU PŘEDKOLO JAKO FAKT

Liberec v nedělní derniéře základní části udolal Vítkovice po samostatných nájezdech, ani to však Tygry neposunulo přímo do čtvrtfinále. Lehce zklamaní teď vyhlížejí střet s Indiány. „Plzeň je nepříjemný a bruslivý soupeř,“ upozornil liberecký trenér Patrik Augusta.

„Že jsme neprošli přímo do čtvrtfinále nás sice zamrzelo, ale není to komplikace. Předkolo bereme jako fakt a na Plzeň se nachystáme,“ uvedl obránce Michal Ivan.

„Musíme se s tím poprat. Jsme profíci,“ přidal se brankář Petr Kváča.

Jestliže v první polovině základní části doplácel Liberec na zranění klíčových hráčů, v druhé půlce se Tygři rozlétli vzhůru. „Série devíti výher přišla před play-off v pravý čas. Ve výsledku nejde ani tak o sérii, jako o konstantní výkony, které jsme podávali zápas co zápas. To nás drželo na vítězné vlně,“ doplnil Kváča, jedna z opor tygří smečky.

BÍLÍ TYGŘI LIBEREC

5. tým po základní části (87 bodů, skóre 156:129)

Brankáři: Petr Kváča (43 zápasů, průměr: 2,10 gólu na zápas, úspěšnost: 92,53 %), Jakub Neužil (7 zápasů, průměr: 3,11, úspěšnost 90,09 %)

Nejproduktivnější hráč: Oscar Flynn (51 zápasů, 38 bodů, 22 gólů + 16 asistencí), nejlepší střelec: Oscar Flynn (51 zápasů, 22 gólů), nejproduktivnější bek: Uvis Janis Balinskis (50 zápasů, 35 bodů, 11 gólů + 24 asistencí), nejtrestanější hráč: Petr Jelínek (49 zápasů, 69 minut)

ŠKODA PLZEŇ

12. tým po základní části (65 bodů, skóre 127:146)

Brankáři: Miroslav Svoboda (28 zápasů, průměr 2,61 gólu na zápas, úspěšnost: 91,99 %), Dominik Pavlát (25 zápasů, průměr 2,63, úspěšnost 91,30 %)

Nejproduktivnější hráč: Petr Kodýtek (44 zápasů, 34 bodů, 15 gólů + 19 asistencí) a Aleksi Rekonen (52 zápasů, 14 + 20), nejlepší střelec: Petr Kodýtek (15 gólů), nejproduktivnější bek: Petr Zámorský (51 zápasů, 32 b., 7 gólů + 25 asistencí), nejtrestanější hráč: Samuel Bitten (48 zápasů, 79 minut)

Program předkola (na tři vítězství):

1. zápas – středa 8. 3. (18.00) a 2. zápas – čtvrtek 9. 3. (19.00):

Liberec – Plzeň

3. zápas – sobota 11. 3. (čas bude určen): Plzeň – Liberec

Případné další zápasy:

4. v Plzni, neděle 12. března, 5. v Liberci, úterý 14. března.