„Je to tady super, super organizace. Kluci mě provedli po šatně. Je to skvělé, zatím jsem nadšený," říkal obránce po skončení prvního tréninku na ledě Ocelářů z Třince, ze kterého odcházel jako poslední. „Ale jo, trošku jsem dostal zabrat. Nebyl jsem teďka dva dny na ledě, protože jsem měl dlouhou cestu, takže jsem to chtěl trošku vyjezdit. Navíc si mě tam trenér vzal a něco jsme dělali," prozradil pětadvacetiletý zadák, který v letošní sezoně odehrál v dresu Škodovky jednačtyřicet zápasů s bilancí tří branek a dvanácti asistencí.

Jak sám přiznává, výměna na poslední chvíli (za zkušeného Jana Jaroměřského) ho překvapila. „Překvapila. Volal mi v agent v pět, že je něco na stole. Nebo ne na stole, ale že se něco takového může stát. V půl desáté mi volal sportovní manažer z Plzně, že je to hotové. Říkal ať se přijdu ráno rozloučit a večer se mám hlásit v Třinci. Byl to šok, bylo to na poslední chvíli, ale těším se na to," nedělal Kaňák z trejdu last minute žádnou vědu.

Obránce Lukáš Kaňák (vlevo) se přetlačuje s hrající kladenskou ikonou Jaromírem Jágrem.Zdroj: HC Škoda Plzeň

Od angažmá v Třinci očekává boj o ty nejvyšší příčky. To je naprosto pochopitelné. „Třinec byl v posledních letech hodně krát ve finále, takže se na to těším. Doufám, že budeme hrát nahoře, bude úspěšní a bude hrát co nejdéle," přeje si vzrůstem nepříliš vysoký obránce, který u Ocelářů bude nosit číslo 24.

Zdroj: HC Oceláři Třinec

„Když jsem začínal v Klatovech, tak jsem ho nosil. Brácha taky a taťka s ním hrál celou kariéru, takže jsem oprášil číslo z dětství," pousmál se na závěr. V pátek na ledě Komety Brno (Třinec prohrál 1:5) ještě Lukáš Kaňák nehrál, ale dá se očekávat, že v nedělním domácím utkání proti Rytířům z Kladna (od 15.00) už bude klatovský odchovanec připraven týmu pomoci i na ledě.

