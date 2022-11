„Čekali jsme, že v první třetina na nás Kometa nastoupí, přesto pro nás úvodní perioda dopadla dobře a v závěru jsme se ujali vedení. Ve druhé části se hra srovnala a v závěru se čekalo na chybu. Brno ukázalo zkušenost, kterou mají a dali nám dvě branky. Bylo to těžké utkání, já osobně jsem byl na začátku takový nejistý. Přiznám se, že pauzy v soutěži nemám moc rád. Raději bych hrál pořád,“ prohlásil Zámorský, pro něhož měl zápas i osobní rovinu. V Brně odehrál část předminulé sezony a navíc hned na začátku druhé třetiny skóroval, jenže gól po dvou protichůdných verdiktech rozhodčích nakonec neplatil.

Za gólmana Dominika Furcha překvapivě proskákalo vaše nahození od mantinelu. Gól na 2:0 byl po krátké konzultaci s videorozhodčím potvrzen, aby byl krátce poté po trenérské výzvě Komety zase odvolán a trhák Škodovky vzal za své. Váš názor?

Já jsem se soustředil hlavně na puk, který šel od rohu a následně jsem to dával hned na bránu. Co se dělo před ní, jsem viděl jen ze záznamu, který byl promítán nad ledem na kostce. Jiří Horáček na mě i křičel, že to gól nakonec nebude, ať s tím raději nepočítám. Rozhodčí to nejprve uznali, pak to neuznali, tak to asi viděli lépe.

Domácí si výhru zajistili v poslední třetině, když hned zkraje využili početní výhodu. Co rozhodlo?

To, že Brno hraje dobře přesilové hry, je známo. Nachystají si celou akci, jak potřebují a pak skórují. Naší chybou bylo, že jsme jim ty početní výhody nabídli.

Byl jste na ledě i při brněnském přečíslení po němž Kometa třetím gólem prakticky potvrdila své vítězství. Dalo se tomu nějak zabránit?

Že si necháme ujet dva hráče přes celý bazén, to byla naše další chyba. Já jsem ještě lehl do jejich přihrávky, avšak soupeři se to záhy šťastně odrazilo rovnou před prázdnou bránu. A to je pak už těžké s tím něco dělat.

Gól byl, pak nebyl. Škodovka se vrací z Brna s prázdnou