Indiáni devět kol před koncem základní části klesli v extralize na šesté místo, jejich ztráta na hranici postupu do elitní čtyřky, kterou drží Liberec, ale činí jen dva body.

„Pro nás je výsledek v Boleslavi samozřejmě špatný. Ale jedeme dál a bojovat budeme až do konce,“ prohlásil reprezentační útočník Petr Kodýtek před dalším výpadem k soupeřům.

Dnes se Škodovka v rámci 45. kola představí od 17 hodin na ledě druhého Třince a venkovní trojboj pak v pátek zakončí v Karlových Varech.

Trenér Ladislav Čihák zareagoval na porážku změnami v sestavě a připustil, že nulový zisk v Boleslavi stále hodně mrzí.

„Dvě třetiny byl zápas vyrovnaný. Šance se rodily na obou stranách a my jsme ve druhé části jednu proměnili. Jenže ačkoliv jsme věděli, že do toho Boleslav ještě šlápne, tak jsme třetí třetinu nezvládli. Byli jsme pasivní, nedůrazní před vlastní bránou a soupeř nás trestal,“ shrnul příčiny prohry plzeňský kouč. „Druhou třetinu jsme na střely vyhráli 10:5 a třetí potom prohrajeme 4:17. Takže to mrzí, ale před námi je ještě devět zápasů,“ zdůraznil Čihák.

Ve středu se Škodovce do cesty postaví poslední čeští mistři z Třince. „Oni jsou individuálně zdatní, silní a mají dobré přesilové hry. Proti Boleslavi bylo plus, že jsme neměli tolik vyloučených, a na to musíme navázat,“ spřádal před dlouhou cestou do Slezska plány Čihák.

„Stále bojujeme o čtyřku a uděláme maximum, abychom v Třinci uspěli. Doma jsme s Oceláři odehráli dobré zápasy, ty výkony je třeba zopakovat a hrát naplno až do konce. Jen čtyřicet minut je málo,“ zdůraznil šéf plzeňské střídačky.

Škoda v Třinci poprvé v sezoně padla 1:3. Další vzájemné souboje se pak odehrály začátkem nového roku na západě Čech. Oceláři nejprve vyhráli po prodloužení 4:3, ale jen den poté už slavila Plzeň, která i díky bezchybnému Dominiku Pavlátovi v brance zvítězila 5:0.

Na třineckém ledě však Indiáni neuspěli pětkrát v řadě.

Podaří se jim nepříznivou sérii konečně zlomit?