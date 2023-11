Bod? Je to ztráta, procedil trenér Kampf po bitvě hokejových Klatov v Sokolově

Hokejisté Klatov zamířili k dalšímu utkání společné ligy Plzeňského a Karlovarského kraje do Sokolova, kde v rámci 6. kola změřili síly s rezervou prvoligového Baníku. Utkání bohaté na góly nakonec dospělo až do samostatných nájezdů, ve kterých byli úspěšnější domácí borci, kteří si tak do tabulky připsali dva body, zatímco hosté z Klatov pouze jeden.

HC Klatovy (na archivním snímku hokejisté v červených dresech). | Foto: Jindřich Schovanec