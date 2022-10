Třetiny: 0:0, 0:2, -:-. Branky a nahrávky: 29. Kouba (Vladař), 30. Šimek (Jonáš). Rozhodčí: Lukeš, Schmiedt. Vyloučení: 2:2. Využití přesilových her: 0:0. Góly v oslabení: 0:0. Diváci: 19. Sestava AHC Dynamo: O. Rada – L. Rada, Hejduk, Cingroš, Kubát, Janouškovec, Rychtařík, Sedláček, Bohuslav, Rajšl, Vísner, Tochor, Halas. Sestava AHC Gladiators: Kisling – Brousek, Kouba, M. Král, P. Král, Šimek, Václavovic, Jonáš, Musil, Janoušek, Vladař.

Na základě dohody obou týmů a vedení soutěže zůstává v platnosti výsledek dosažený na ledě. Z vítězství 2:0 se tedy mohou radovat Gladiátoři. První vážnější šanci měl Michal Král, ale Radu nedokázal přehodit. Pak se do toho obulo Dynamo: nejprve neuspěl nejproduktivnější hráč soutěže Vísner, následně Kisling v brance Gladiátorů zlikvidoval slušné pokusy Cingroše i Rajšla.

Na druhé straně pak nebezpečně tečoval touš Janoušek, ale Rada byl pozorný. Poté na druhé straně kluziště hrozil Cingroš, ale Kisling v kleci byl opět bezchybný. Záhy převzali iniciativu Gladiátoři, ale naráželi na skvěle chytajícího Radu, Gladiátorům nepomohla ani pasáž v početní přesilové hře.

Nerozhodný stav mohl v osmnácté minutě utnout Sedláček v barvách Dynama, ale svůj nesmělý průnik neproměnil. Na druhé straně pálil z první Musil, ale rána mu příliš nesedla. V polovině třetiny si přesilovku zahrálo Dynamo, ale výraznější šanci si v ní nevytvořilo. Už to vypadlo, že i druhé dějství nepřinese branku, jenže přišla devětadvacátá minuta, kde se k odraženému puku dostal Kouba a poslal jej nad beton jinak bravurně chytajícího Rady.

Záhy v aréně plály emoce, když Václavovic nedovolené atakoval Radu. Pět vteřin před odchodem do kabin navýšil vedení Gladiátorů Šimek. O přestávce bohužel přišla z kabiny Dynama zpráva o vážném zranění (uštíplá klíční kost - pozn. autora) gólmana, a tak bylo utkání bohužel předčasně ukončeno.

„Oba týmy se velmi dobře znají, protože někteří hráči v minulosti hráli za obě mužstva. A také proto mělo utkání od samého začátku vysoké tempo a dobrou úroveň. My jsme měli podle mého názoru více ze hry, ale dlouho jsme se nemohl gólově prosadit. Až na konci druhé třetiny jsme vstřelili dvě branky a ujali se vedení. O přestávce pak ale přišla z kabiny soupeře zpráva, že se jejich brankář zranil, a tak bylo utkání předčasně ukončeno. Mrzí nás to, protože to byl dobrý zápas, troufnu si říct, že hodný kvalit krajského přeboru,“ uvedl pro Deník hokejista nakonec vítězného mužstva Gladiátorů Michal Král.

HC West Indian 2018 – HC Warriors Kdyně 1:9

Třetiny: 1:1, 0:5, 0:3. Branky a nahrávky: 8. Sedláček – 8. M. Voldán (P. Voldán), 20. P. Voldán (Novák), 25. P. Voldán (Lagron), 27. Voldán, 27. M. Voldán (Iha), 29. Škarda (Veber), 35. Iha (Hána), 38. M. Voldán (P. Voldán), 42. Hána (Vondraš) Rozhodčí: Lukeš, Schmiedt. Vyloučení: 5:1. Využití přesilových her: 0:2. Góly v oslabení: 0:0. Diváci: 7. Sestava HC Warriors Kdyně: Fíroň – Novák, Škarda, Lagron, Vondraš, P. Voldán, M. Voldán, Veber, Iha, Steibrucker, Mazanec. Sestava HC West Indian 2018: Válek – Gregor, Rajmaier, Thurnwald, Kodýtek, Löffelmann, Sedláček, Voráček, Gazdík, Vlach, Kopelent, Beneš, Zýbek.

Jako první zahrozil Matěj Voldán, ale Válek v kleci Indiánů byl pozorný. Na opačném pólu kluziště hbitým způsobem vypálil Sedláček, avšak jeho pokus vykopl brankář Fíroň betonem. Poté několik pokusů předvedlo rodinné duo Voldánů, ale na Válka nevyzráli. V 8. minutě se za obranu Kdyně dostal agilní Sedláček a svůj průnik zakončil mazácky. Jenže reprezentanti Kdyně přispěchali s rychlou odpovědí, když se nad lapačku Válka trefil Matěj Voldán. V jedenácté minutě z výhodné pozice pálil Beneš, neměl ovšem správně seřízená mířidla. V závěru prvního dějství přečkali Indiáni dvě oslabení.

V úvodu druhé periody Vlach šikovně tečoval pokus Kodýtka, ale skóre se neměnilo. Ve dvacáté minutě se nad rameno Válka trefil Pavel Voldán. Následně Válek podržel své spoluhráče při oslabení. Pak přišla studená sprcha pro Indiány, když za tři a půl minuty inkasovali čtyři branky – dvakrát se prosadil Pavel Voldán, který dokonal hattrick. Po brance přidali Matěj Voldán a Škarda.

Ve dvaatřicáté minutě zahrozil Vlach, ale Fíroň byl opět pozorný. O tři minuty později Kdyně využila přesilovku a i ta poslední jiskřička naděje pro Indiány vyhasla. Chvíli na to vytáhl Válek parádní zákrok. Ve 38. minutě dokonal svůj hattrick i Matěj Voldán. Čepice létaly na led. Indiáni i přes nepříznivý stav nadále bojovali, ale pokusy Vlacha i Löffelmanna se neujaly. A tak přišel trest, když bombu Hány srazil za Válka jeden z jeho spoluhráčů.

V závěru se utkání již dohrávalo. „Tímto kolem skončila první část soutěže. K vidění bylo několik nádherných soubojů. Zápasy se v drtivé většině odehrály bez problémů a v duchu fair-play. Nezbývá než si přát, aby to tak bylo i nadále. Za vyzdvihnutí stojí ochota týmů si vzájemně vypomoci, a to zejména při doplnění týmů, aby se jednotlivé duely mohly sehrát. Za to patří všem poděkování. Díky zaslouží také všichni partneři i vedení zimního stadionu za vstřícnost,“ řekl Martin Karlík jménem zakladatelů Klatovského hokejové ligy.

Aktuální tabulka KTHL.Zdroj: KTHL

Autoři článku: Martin Karlík, Martin Mangl

