Druhý ze série přípravných zápasů na novou sezonu čeká v úterý večer hokejisty druholigového SHC Klatovy. Svěřenci trenéra Michala Straky se stejně jako minulý týden utkají s prvoligovými Trhači z Kadaně. Nyní ovšem na ledě favorizovaného soupeře, který vede Vladimír Růžička.

Bitva s Trhači, díl druhý. Hokejisté k další přípravě cestují na sever republiky. | Foto: facebook SHC Klatovy/Daniel Čížek

Zkušenému trenérovi Klatov by už měla být k dispozici i druhá staronová posila – dvaadvacetiletý Josef Roubal. „Pepa do prvního zápasu nemohl nastoupit, ale v úterý už by měl hrát,“ řekl Deníku trenér Straka po úvodním klání s Trhači, které klatovští hokejisté doma prohráli těsně 2:3.