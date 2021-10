Minulou středu doma svěřenci trenéra Michala Straky prohráli s Řisuty 3:4, o víkendu padli na ledě Písku 4:8 a naposledy tuto středu nestačili před vlastními fanoušky ani na pražskou Kobru, které podlehli 3:9.

Všechny duely měly kromě konečného výsledku minimálně další věc velice podobnou – špatný, ale opravdu šíleně špatný až mizerný začátek.

6. kolo druhé ligy (skupina Jih): SHC Klatovy - HC Kobra Praha 3:9.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Potřetí za sebou jsme prohráli a opět jsme do zápasu s Kobrou vstoupili velmi špatně. Během pár minut prohráváme o dva tři góly, a to se pak těžko obrací. Pak snížíme, vytvoříme si šance, ale nejsme schopni je proměnit. Poté se dostáváme do stavu, kdy se zápasy dohrávají tak, jak nechceme,“ řekl pro klubový YouTube kanál asistent trenéra klatovského SHC Ivan Vlček.

Jako příčinu porážek a velkého množství inkasovaných branek vidí zejména v zodpovědnosti a chuti hráčů samotných. „Je to dané přístupem hráčů k zápasu a k tomu, jak moc chtějí vyhrát a jak se chtějí zapojit. U některých kluků mi to tak bohužel nepřipadá,“ zlobil se.

Ke středeční vzájemné konfrontaci se vrátil i trenér pražské Kobry Miloslav Šeba v rozhovoru pro klubový web. „Zápas byl především ovlivněn kvalitním výkonem našeho gólmana Sochůrka. A také tím, že jsme se dostali rychle do vedení 3:0. Fungovala také taktika, která byla předurčena trenéry. Domácí sice na začátku druhé třetiny snížili na 1:3, ale my pak odskočili na 5:1 a bylo jasné, že zápas máme pod kontrolou," uvedl zkušený kormidelník.

„I když jsme byli vylučovaní za takové fauly nefauly, tak jsme se z těch situací dostali. Některé naše přesilovky byly ukázkové. Výborně fungovala souhra a soudržnost týmu. I díky tomu se dostavil takový výsledek. Přitom na druhé straně nastoupil Přikryl a Malát. O to je ten výsledek cennější,“ připomněl trenér Kobry fakt, že v dresu klatovského týmu proti jeho mančaftu nastoupili borci z extraligové Plzně – útočníci Sebastián Malát s Filipem Přikrylem, které doplnil ještě obránce Kremláček. I s nimi si však Kobra poradila…