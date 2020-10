Svěřenci trenéra Michala Straky poprvé udeřili v čase 7:26, kdy se po rychlé a efektní kombinaci prosadil Filip Kolář, pro něhož nebyl problém dostat kotouč do opuštěné svatyně. Pak Klatovy přežily oslabení po vyloučení Houfka a chvíli nato přidali druhou branku.

Kus černé gumy se na levé straně kluziště dostal ke zcela volnému Langovi, jenž „face to face“ brankáři Stahlovi nezaváhal. Zbytek úvodní části se nesl ve znamení klatovských přesilovek, avšak hosté uklidňující třetí gól nepřidali.

Na začátku prostřední části hry muselo Stahlovi v brankovišti domácího týmu zvonit v uších. Od pohromy ale Buldoky, jak se řisutskému týmu říká, zachránila několikrát brankové konstrukce. Nejprve pravá tyč, a pak také břevno. V úvodu 29. minuty se poprvé v zápase připomněli také domácí. Po kontru Patyka s Formánkem ale tentokrát zachránila tyč klatovského gólmana Polívku.

Nedáš – dostaneš. Úsměvné sportovní pořekadlo platilo i ve středu večer ve Slaném. O 33 sekund později od obrovské domácí šance totiž udeřili hostující hráči. Už potřetí v zápase. David Michel se parádně zbavil obránce a skvělou zadovkou našel před svatyní Buldoků úplně volného Jakub Sysla.

Ten už neměl problémy se vstřelením třetího gólu Klatov – 0:3. Čtvrtá trefa v domácí síti přišla v čase 31:22, kdy se přesnou ránou do pravého horního rohu Stahlovy branky prosadil Přikryl.

32 vteřin před koncem druhé třetiny se ale z gólu radovali také domácí. Při signalizovaném vyloučení klatovského hráče se trefil japonský útočník ve službách Středočechů Juja Okegawa. Pravda, trochu šťastně, ale branka platila.

Závěrečnou periodu načaly Klatovy náporem. Šance Hanzlíka ještě brankou neskončila, ale tvrdá střela zápěstím v podání Michela už slavila úspěch – 1:5. Hosté pokračovali v tlaku a odměnou jim byly další dvě branky. V čase 47:15 se podruhé v zápase prosadil mladíček Přikryl a o necelé dvě minuty později zvedl ruce nad hlavu také Tulačka.

V 50. minutě Buldoci vystřídali brankáře a navíc dostali po hákování Hanzlíka možnost přesilové hry. A ta vyústila ve druhý gól jinak trápícího se týmu TJ HC Řisuty. Z první ránou Zíky si Polívka ještě poradil, ovšem na pohotovou dorážku Fortelky byl už krátký. Početní výhodu v závěru ale využili i hosté, kteří zásluhou Procházky v čase 58:24 upravili skóre na konečných 8:2.

„Myslím si, že jsme utkání celkem zvládli. Byli jsme aktivní a vyhráli zaslouženě. Sice tam byly malé pasáže, ve kterých kluci přetahovali střídání a nehráli to, co jsme si řekli, ale rychle jsme zase otočili a vrátili se k tomu, co hrát chceme,“ říkal trenér klatovských hokejistů Michal Straka.

Klatovy si tak v neúplné tabulce jižní skupiny třetí nejvyšší domácí soutěže upevnily první pozici a potvrdily předchozí vítězství 3:2 proti silné Příbrami. Další utkání Západočechů je ovšem ve hvězdách. Sobotní mač s Kohouty z Tábora byl totiž kvůli karanténě Jihočechů odložený a následující kroky ministra zdravotnictví Romana Prymuly jsou velmi těžko předvídatelné.

Je velmi reálné, že amatérskému sportu v zavirovaném Česku totiž hrozí dočasný zákaz. „Uvidíme, co nahoře vymyslí. Ale kdyby se sporty měly na čtrnáct dní zakázat, bylo by to špatné. Radost z toho nemám,“ svěřil se Deníku Michal Straka.

TJ HC Řisuty – SHC Klatovy 2:8 (0:2, 1:2, 1:4)

Branky a nahrávky: 40. Okegawa (Danov, Pokorný), 53. Fortelka (Zíka, Řepka) – 8. Kolář (Hanzlík, Princl), 14. Lang (Přikryl, Eret), 29. Sysel (Michel), 32. Přikryl (Kaňák), 45. Michel (Tulačka), 48. Přikryl (Princl, Leština), 50. Tulačka (Michel, Kaňák), 59. Procházka (Přikryl). Rozhodčí: Battěk – Maňák, Pěkný. Vyloučení: 7:4. Využití: 1:2. V oslabení: 0:0. Diváci: Hráno bez diváků.

TJ HC Řisuty: Stahl (od 50. Pánek) – Potěchin, Škutina, Řepka, Zíka, Flachs, Kučera J. – Keszi, Patyk, Kučera M. – Fortelka, Formánek, Rendla – Pokorný, Danov, Okegawa.

SHC Klatovy: Polívka – Walter, Houfek, Kaňák, Kremláček, Leština, Sysel – Hanzlík, Roubal, Hasman – Tulačka, Procházka, Michel – Eret, Přikryl, Lang – Princl, Morawetz, Kolář.