Nervózní duel nabral v úvodu ještě na třaskavosti. Zámorský fauloval kladenskou ikonu Jágra a hosté v závěru přesilovky dostali puk za Svobodu. Jenže dorážející hráč předtím padl na gólmana, strhla se mela a rozhodčí u videa dlouho přemítali co s tím. Gól uznali, jenže Škodovka si vzala trenérskou výzvu, situace se znovu přezkoumávala, aby následně sudí zásah neuznali. Pak se konečně začalo hrát, jenže aktivnější, důraznější byli o život bojující Rytíři.

Na střely vedli hosté po první třetině 15:2, na góly 1:0. Ve 12. minutě si za plzeňskou obranu najel Melka, vymíchal Svobodu a bekhendem otevřel skóre. V eskalujícím střetnuté sice domácí Bitten skolil v pěstní bitce Cilbulskise, jenže Indiány to nevyburcovalo.

V druhé periodě měli domácí dokonce tři přesilovky, jenže z toho vytěžili jen tyčku, kterou svou bombou rozvibroval Blomstrand. To Kladno hrálo co potřebovalo, jednoduše a důrazně.

Na defenzivu soustředění hosté nepouštěli Plzeň do výraznějších šancí, hrozili z rychlých výpadů a jeden proměnili. To rozjetý Pytlík ač tísněný převzal puk před Svobodou, napoprvé neuspěl, ale stihl dorážku a Kladno vedlo 2:0.

Marně přes pět tisíc diváků v hledišti burcovalo škodováky, aby dali gól. Naopak hosté mohli přidat i třetí trefu, jenže čerstvě 51letý Jágr usměrnil puk tečí jen do horní tyčky. Až v závěru, kdy domácí sázeli všechno na ofenzivu, si před Svobodu najel nekrytý Indrák a po kličce do bekhendu zpečetil vítězství Rytířů.

V neděli se Škodovka utká v Hradci Králové od 16 hodin se čtvrtým Mountfieldem.

Hlasy trenérů:

Petr Kořínek (Plzeň): „První třetina byla z naší strany špatná, poněkolikáté. Kladno hrálo velmi aktivně, dostalo se do vedení. I tak to bylo stále otevřené. Něco jsme si řekli, jenže obrat nenastal. Musíme se zamyslet, dva zápasy, žádná branka. Přitom jsme měli přesilovky. Ve třetí třetině si to Kladno už chytře pohlídalo, hrálo s větším zápalem. Měli jsme strašně málo střel, ani žádnou vyloženou šanci. Trápíme se v koncovce, jenže když chybí tlak do brány i střely, tak je to pak těžké. Chtěl bych ale poděkovat fanouškům, kterých přišlo nejvíc v sezoně a přes nepříznivý vývoj nás povzbuzovali až do konce zápasu.“

Otakar Vejvoda (Kladno): „Jsme spokojení s první třetinou. Domácí sice do zápasu vstoupili lépe, ale my jsme se jim postupně vyrovnali a dostávali jsme se i do šancí. Do kabin jsme šli s jednogólovým vedením a dobrým pocitem. Ve druhé třetině se hrálo prakticky jen oslabení nebo přesilovky, a nás podržel brankář Brízgala. Tří bodů z Plzně si velmi ceníme.“

Místo aby cepoval gólmany, bojoval kouč o život

Škoda Plzeň - Rytíři Kladno 0:3

Třetiny: 0:1, 0:1, 0:1. Branky a nahrávky: 12. Melka (Zikmund, Slováček), 27. Pytlík (Sotnieks, Cibulskis), 55. Indrák (M. Procházka). Rozhodčí: Hribik, Jaroš – Brejcha, Zíka. Vyloučení: 4:5, navíc Bitten – Cibulskis oba 5 minut. Bez využití.

Střely na branku: 18:30. Diváci: 5 926.

Nejlepší hráči: Jan Piskáček – Adam Brízgala.

Plzeň: Svoboda – Houdek, Zámorský, Baránek, Piskáček, Kvasnička, Kremláček, Jaroměřský – Schleiss, Mertl, Holešinský – Hrabík, Suchý, Blomstrand – Pour, Honejsek, Rekonen – M. Beránek, Bitten, Adamec. Trenéři: Kořínek a Bombic.

Kladno: Brízgala – Kehar, Dotchin, Ticháček, Cibulskis, Slováček, Babka, Sotnieks – Kubík, Plekanec, Jágr – M. Procházka, Klepiš, Indrák – Melka, Filip, Zikmund – O. Bláha, Pytlík, Michnáč. Trenéři: Vejvoda, Skrbek a Mach.