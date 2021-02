Můžete je použít jako stojan pro balkonové květiny, zahradní nábytek, ti šikovnější si z palet dokáží vyrobit i jednoduchou postel či originální sedací soupravu. Díky své struktuře se palety hodí téměř na cokoliv, dřevo pak zajistí, že váš výrobek bude vypadat vždycky dobře. Tentokrát vyzkoušejte návod na jednoduchý organizér do dílny.

Organizér na nářadí se hodí do každé dílny. Jeho výroba vám nezabere moc času. Foto: Vychytávky Ládi Hrušky, FTV Prima | Foto: Foto: Vychytávky Ládi Hrušky, FTV Prima

Mít ve věcech pořádek se vyplatí, protože když člověk ví, kam sáhnout a kde co hledat, ušetří si spoustu času. To samozřejmě platí také pro dílnu. „Pokud tedy máte k dispozici dřevěnou paletu, pojďte si vyrobit praktický organizér na nářadí a další dílenské nezbytnosti do svého kutilského království,“ říká Láďa Hruška, jehož Vychytávky Ládi Hrušky vysílá Prima každou neděli odpoledne.