Vaření bez česneku si většina z nás nedovede vůbec představit. Česnek je totiž přírodním antibiotikem, obsahuje obrovské množství vitaminů, má antiseptické účinky, a navíc dodá nezaměnitelnou chuť každému pokrmu. Potíž přichází ve chvíli, kdy se ho snažíme oloupat, protože někdy drží slupka na stroužku jako přilepená. Jak snadno oloupat česnek? Existují na to skvělé vychytávky.

Česnek je v české kuchyni nezastupitelný | Foto: Shutterstock

Chystáte se připravit váš oblíbený recept, ke kterému potřebujete několik stroužků zdravého a chutného česneku? Určitě se už nemůžete dočkat, až si jídlo naservírujete na talíř a vychutnáte si jeho lahodnou chuť. Na co se ale určitě netěšíte, je pracné loupání každého stroužku.

Pokud navíc používáte opravdu čerstvý česnek, je někdy skutečně velice těžké z něj slupku odstranit. V tom případě se vám budou určitě hodit tyto triky, díky kterým oloupete jeden stroužek i větší množství česneku raz dva.

Nejlepší tipy na snadné loupání česneku:

Jaký je postup u těchto tipů? Pojďme si je více objasnit.

Mikrovlnka udělá vše za vás

Jako jedna z nejlepších a nejjednodušších metod se osvědčila ta, která využívá mikrovlnné trouby. Rychlý nástup tepla se i podle webu The Kitchn jeví jako perfektní cesta pro uvolnění jednotlivých stroužků ze slupek. A skutečně, hotovo máte za 20 vteřin.

„Začněte tím, že sundáte vnější vrstvy slupek, oddělíte stroužky od palice a oříznete spodek každého stroužku. Pak už jen vložíte do mikrovlnné trouby na 20 sekund a po mírném vychladnutí snadno vymáčknete,“ radí na webu The Kitchn foodeditorka Meghan Splawnová.

A pro ty, kteří trpí po pozření i menšího množství česneku nadýmáním, je to skvělá cesta, jak si užít chuť česneku bez bolestí břicha. Tepelná úprava zbaví česnek štiplavosti, a naopak mu dodá na sladké chuti. Ze studie z roku 2017 navíc vyplývá, že tepelná úprava nepřipravuje česnek o jeho antioxidační vlastnosti, jak si mnozí myslí.

Protřepejte česnek ve sklenici

Tato metoda vám nezabere více než pár minut a je velice snadná. Jednotlivé stroužky česneku oddělte od palice a vložte je do koktejlového šejkru nebo obyčejné zavařovací či jiné sklenice s víčkem. Pak už jen sklenicí třeste tak dlouho, dokud se ze stroužků neoddělí slupka.

Za pár minut třepání získáte hromadu oloupaného česneku s minimálními otlaky na stroužcích. Tímto způsobem můžete oloupat několik stroužků naráz, ale funguje to i na jeden jediný.

Trik se dvěma miskami

Na podobném principu funguje i snadný trik, ke kterému budete potřebovat dvě nerezové misky, jak doporučují například v tomto videu. Oddělené stroužky česneku od palice vložte na dno nerezové misky a přiklopte druhou miskou. Místo horní misky můžete použít i obyčejný talíř.

„Vytvoříte si tím jakýsi šejkr, kterým slupky snadno oddělíte. Pak už jen stačí chvíli třást a po odklopení vrchní misky na vás bude čekat příjemné překvapení v podobě slupek oddělených od většiny stroužků česneku,“ radí na webu Feel Good Foodie foodblogerka Yumma Jawad.

Použití kuchyňského robotu

Potřebujete-li oloupat větší množství česneku, můžete zkusit i skvělý trik s kuchyňským robotem. Postup je velice snadný. Jednotlivé stroužky oddělte od palice a vhoďte je i se slupkami do kuchyňského robotu.

Podívejte se na test čtyř vychytávek, jak oloupat česnek:

Zdroj: Youtube

Použijte čepel na míchání těsta a mísu robotu naplňte do poloviny česnekovými stroužky. Několikrát stiskněte a poté odstraňte oddělené slupky a vyberte oloupané stroužky.

Využijte sílu mrazu

Dobrých výsledků při loupání česneku dosáhnete ale i krátkým vložením jednotlivých stroužků na chvíli do mrazáku. Po deseti minutách stroužky vyndejte a slupku snadno stáhněte buď pomocí nože, nebo jen prsty.

Rozdrťte hřbetem nože

Připravte si požadovaný počet stroužků česneku a nůž se širokou čepelí. Stroužek umístěte na prkénko, nůž na něj naplocho položte a rukou zatlačte takovou silou, abyste uslyšeli, jak stroužek lehce křupne. Stačí lehce, nechcete z něj mít kaši.



Tímto způsobem zpracujte každý kus česneku a slupku z něj pak jednoduše odstraňte. Metoda funguje dobře i na čerstvý česnek, na němž bývá slupka silněji přichycena.

Lahodný pečený česnek

Jednou z metod, jak se dostat k lahodnému a jemnému česneku, je vzít celou palici, vršek seříznout, zakápnout olivovým olejem a dát ho péct do trouby. Podle receptu BBC Good Food stačí česnek vložit do trouby vyhřáté na 180 °C na 20 minut. Česnek pak ze slupek vymáčknete tak snadno jako pastu na zuby z tuby. Nehledě na to, že je česnek po upečení sladký, měkký a nezpůsobuje nadýmání. Takto upravený česnek se hodí do polévky, omáčky či dipů.