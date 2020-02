„Toto odvětví se vyvíjí natolik rychle, že se každý den musím něco učit. Nesmíte usnout na vavřínech. Musíte sledovat moderní trendy, ale zároveň je obohatit vlastní kreativitou,“ řekl uznávaný odborník.

Loni se rozhodl vyzkoušet i roli organizátora. Uspořádal premiérový ročník Food Parku, který proběhl v parku v Nových Vratislavicích a navštívilo ho 2 348 lidí. „Pokud bych se ohlédl za loňským rokem, považuji tuto akci z profesionálního hlediska za největší úspěch. Neočekával jsem tolik návštěvníků a mile mě překvapila pozitivní zpětná vazba. Chtěl jsem udělat akci, na které by si lidé nejen vychutnali dobré jídlo, ale užili si přátelskou atmosféru a pobavili se s přáteli a na chvíli mohli zpomalit a vypnout,“ upřesnil.

Po velkém ohlasu se rozhodl, že letos uspořádá druhý ročník Food Parku, opět na stejném místě. „Koncept jsem doplnil o nové prvky. Pozval jsem si známé tváře z oboru, například Emanuela Ridiho, a součástí bude i dětský workshop,“ nastínil Sklenář. Akce proběhne 27. a 28. června a další novinkou je její charitativní ráz. „Výtěžek jsem se rozhodl předat seniorům, na které se často zapomíná. Zatím ještě nevím, zda se bude jednat o subjekt nebo o konkrétního jednotlivce,“ doplnil.

Během tohoto roku se na pultech knihkupectví objeví i jeho kuchařka. „Věřím, že bude mít úspěch. Obsahuje řadu zajímavých receptů doplněných exkluzivními fotografiemi,“ řekl liberecký šéfkuchař, který má v plánu účastnit se i festivalů jak v Čechách, tak v zahraničí. „Nedávno proběhl jeden v prostorách jabloneckého pivovaru Volt, 20. března budu předvádět kuchařskou show v Zámeckém dvoře Černousy. Účastníci mohou nejen ochutnat jídla, ale být přítomni jejich vzniku,“ pochlubil se.

Soutěže či institut

Kromě toho se věnuje i přípravě kuchařů na gastronomické soutěže. Sám na nich často působil i jako hodnotící komisař. „Pomáhám kuchařům vymyslet soutěžní jídlo tak, aby všechny komponenty na talíři vytvořily soulad chutí. Samozřejmostí je i plating neboli naaranžování jídla. Nejen soutěž samotná, ale i příprava na ni vyžaduje obrovskou dřinu a pečlivost,“ řekl šéfkuchař.

Jak přiznal, už třetím rokem v sobě nosí myšlenku na vznik gastronomického institutu v Liberci. „Stále se této cesty držím, mám jasnou představu o jeho prostorách i fungování. Kromě školení profesionálních kuchařů by nabízel i tematické kurzy a workshopy pro širokou veřejnost,“ popsal svůj sen Robert. A co by rád uvítal v české gastronomii? „Minimálně to, aby fast foody nahradila bistra. Věřím tomu, že většina strávníků do nich chodit nechce, ale díky zrychlené době na nic jiného nemají čas. Na západě už tento koncept funguje a nabírá na popularitě, u nás se to teprve učíme,“ uzavřel Robert Sklenář.

Slávky na víně

Ingredience: očištěné čerstvé slávky, suché bílé víno, šalotka, mrkev, česnek, hladkolistá petržel, sůl, pepř, bílé pečivo

Nakrájíme nahrubo šalotku, mrkev a česnek a vše dochutíme solí a pepřem. Zeleninu vysypeme do hlubší pánve na rozpálený gril a přidáme očištěné mušle. Vše zalijeme suchým bílým vínem a přiklopíme. Nasekáme hladkolistou petržel, přidáme k mušlím a krátce povaříme. Všechny neotevřené mušle vyhodíme. Servírujeme s bílým pečivem.