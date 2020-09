Jasně, ve víkendové porci zápasů byli borci, kteří dali více branek. Ale my jsme jako kanonýra víkendu zvolili Lukáše Pláničku, jenž hattrickem pomohl Plánici k výhře 7:5 na půdě Dešenic ve 3. kole okresní „trojky“.

Lukáš Plánička režíroval výhru Plánice. | Foto: Archiv Lukáše Pláničky

Vítězství bylo velice překvapivé. Nejen proto, že Plánice v předchozích dvou duelech musela přijmout vysoké porážky, ale také proto, že do Dešenic přijela pouze v devíti lidech. „Před utkáním jsme měli smíšené pocity. Ještě se nám totiž nestalo, abychom na zápas jeli v tak malém počtu. Složit sestavu? To byl velký oříšek. Existovala i varianta, že půjdu do brány, ale jak se později ukázalo, rozhodnutí, že tam nepůjdu, bylo nakonec správné,“ usmívá se střelec.