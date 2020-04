Týmu z města pod Černou věží, který před čtyřmi lety vedl Milan Dejmek, současný kormidelník konkurenčních Rokycan, se podařilo prolomit negativní sérii z domácích utkání s Milevskem a navázat na poslední výhru s tímto soupeřem z roku 2002.

O vítězství Klatov 2:0 rozhodli svými trefami Chirinciuc s Říským. Průběh utkání jistě ovlivnilo také vyloučení hostujícího Koutníka, jenž od arbitra Matějčka viděl kartu červené barvy dvě minuty před koncem prvního dějství. „Zmaření zjevné brankové možnosti soupeřova družstva – podražení soupeře ze strany v souboji o míč,“ stálo v zápise o utkání. Klatovy se díky důležité výhře posunuly na páté místo divizní tabulky. O bod před Doubravku a o dva před Rokycany.

Tenkrát jsme v Deníku napsali: Utkání bylo z obou stran bojovné, týmy hrály zodpovědně v defenzivě. Hosté se snažili překvapit dlouhými balony za obranu, domácí se snažili o kombinaci. Mnoho nepřesností je ale dlouho nepouštělo do zakončení. Po nedorozumění hostujícího gólmana s obranou střílel do tyče Krásný a hosté odvrátili míč na roh. Z něho ale již Klatovy udeřily, když centrovaný míč zapadl do branky Milevska. Ve 43. minutě šli hosté po vyloučení Koutníka do deseti. Druhý poločas nabídl atraktivnější podívanou, více útoků, ale i ostřejší osobní souboje.

„Začali jsme oslabeného soupeře přehrávat a po pěkné kombinaci na levé straně, kdy míč putoval na trase Kadlec, Krásný, Lukeš a zakončující Říský jsme se dostali do dvoubrankového vedení. Hosté se ještě snažili, ale už jsme nedopustili žádné drama a zaslouženě vyhráli. Nejlepším hráčem zápasu byl Krásný," shrnul druhý poločas tehdejší domácí asistent trenéra Michael Štolka.

Klatovy – Milevsko 2:0

Poločas: 1:0. Branky: 39. Chirinciuc, 52. Říský. Rozhodčí: Matějček – Machýček, Štefan. ŽK: 4:1. ČK: 0:1 (43. Koutník). Diváci: 200. Sestava Klatov: Rojík – Říský, Krásný, Žáček, Rybák, Janda, Mészáros (84. Matějka), Vojtko (64. Kotrba), Chirinciuc (87. Cibulka), Kadlec (72. Dolanský), Lukeš (89. Pavlovič). Trenér: Dejmek.