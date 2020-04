Tenkrát jsme v našem okresním Deníku napsali: Tři body za výhru si po sobotním divizním utkání na domácím trávníku připsali fotbalisté TJ Klatovy. K výhře nad soupeřem z Vejprnic jim stačil jediný gól, který na začátku druhého poločasu vstřelil Petr Kopp.

Klatovský trenér Pavel Běloušek se v regionálním derby musel tentokrát obejít bez opory týmu Hanzlíka. Ten měl totiž svůj velký den, neboť právě v sobotu vstoupil do stavu manželského.

Už v 8. minutě se před hostujícím gólmanem ocitl osamocen domácí Tafat, ale brankář byl rychlejší a míči běžel naproti. Podobná situace se o dvě minuty později opakovala i na druhé straně hřiště, ale i domácí gólman Jarolím byl ve střehu. Ve velké šanci byli domácí v 18. minutě. To když kopal Brejcha první rohový kop, míč poslal do skrumáže před bránou, ale ani po dvou hlavičkách Klatovy neskórovaly.

Ve 22. minutě si přihráli Tafat se Šlechtou, míč putoval k Brejchovi, ale ten otálel s další nahrávkou, a tak ani tentokrát střelecký pokus domácím nevyšel. Také další dvě šance domácích vyzněly naprázdno, a tak se do šaten odcházelo za bezbrankového stavu.

Na začátku druhého poločasu to byli opět Klatovští, kdo začal se střeleckou aktivitou. V první, ale zároveň jedinou branku zápasu ji v 53. minutě úspěšně proměnil Kopp. V 56. minutě se divákům i hráčům z domácího mužstva zastavil dech. To když Hovorka ve snaze poslat míč Jarolímovi vystřelil příliš prudce, domácí gólman jej nechytil a oba bezmocně sledovali, jak míč míří k vlastní bráně. Tu nakonec jen o fous minul.

Také v 75. minutě byli domácí v šanci, to když míč škrtl o hlavy dvou hráčů, ale v síti Vejprnic nakonec neskončil. O 8 minut později se vejprnického Hajžmana pokusil překonat Tafat po Zedníkově nahrávce, ale minul. Střelu z dálky vzápětí zopakoval Mužík, ale ani on netrefil. V 85. minutě se trestuhodně přes domácí obranu dostal Löwy a Jarolímovi v bráně pěkně zatopil. V 88. minutě se do osobního souboje o míč s hostujícím gólmanem dostal Pavlík, ale Hajžman byl pohotovější a míč za svá záda nepustil. I přes nastavených pět minut dokázali domácí udržet jednobrankový náskok a svého soupeře poslali domů bez jediného bodu.

Klatovy – Vejprnice 1:0 (0:0)

Branka: 53. Kopp. ŽK: 1:2. ČK: 0:0. Rozhodčí: Svoboda – Pospíšil, Kříž. Diváků: 350. Sestava Klatov: Jarolím – Lisý, Viktora, Hovorka, Šlechta, Kopp, Brejcha (80. Pavlík), Mužík, Zedník, Beneš (66. Aubrecht), Tafat (94. Rejthar).