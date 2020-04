Přesuneme se do roku, ve kterém bylo ruzyňské letiště přejmenováno na Letiště Václava Havla, nebo tenisté Tomáš Berdych a Petr Kvitová vyhráli Hopmanův pohár.

Byl to také rok, ve kterém došlo na dlouho očekávané fotbalové derby mezi domácími Klatovy a Horažďovicemi v tehdejším nejvyšším přeboru Plzeňského kraje. Pošumavské „El Clásico“ sledovaly na Rozvoji ve druhé polovině dubna téměř tři stovky diváků. Fanoušci obou rivalů viděli bláznivou podívanou, která nakonec skončila remízou 3:3. Na penalty pak zvítězili hosté. Horažďovičtí ale určitě nemohli být spokojení. Důvod? Po poločase vedli už o tři branky.

Tenkrát jsme v našem Deníku napsali: Hosté do zápasu vlétli a ve třetí minutě po hrubce klatovského Mészárose si Kocovu přihrávku před branku srazili domácí do vlastní sítě. V 15. minutě po rohovém kopu klatovský gólman Herman míč vyrazil, ale k němu se dostal Nauš a bylo to 2:0 pro Horažďovice. Když ve 28. minutě zvýšil na 3:0 pro hosty po zmatcích v obraně Beránek, zdálo se, že je rozhodnuto.

Klatovští se po celou první půli nedostali do šance, s jejich nakopávanými míči si horažďovická obrana snadno poradila. Hosté byli celou první půli lepší a zaslouženě odcházeli do šaten spokojení.

Na začátku druhého poločasu klatovský trenér Luboš Vašica vystřídal dva hráče - za Dana Matějku přišel Tomáš Matějka a Dytrta vystřídal Lužný. Ve stejnou dobu vystřídal v horažďovickém týmu Choda Mičkal. A klatovskému týmu střídání prospělo.

Začali být aktivnější a k obratu zavelel v 62. minutě domácí kanonýr Hanzlík, který snížil na 1:3. Hned minutu na to měl týž hráč obrovskou šanci, ale horažďovický gólman Kozlík jeho střelu vyrazil. Klatovy dál útočily, v 66. minutě si Veselka zavezl míč do vápna a prostřelil vše, co mu stálo v cestě – 2:3!

V 71. minutě mohli hosté vedení navýšit, Beránkova střela z přímého kopu se odrazila od břevna do branky a Herman měl co dělat. Domácí měli obrovské štěstí, že se k míči, který poskakoval v pokutovém území, nikdo z horažďovických borců nedostal. A tak přišel pro hosty trest - v 81. minutě vybojoval György míč, odcentroval a Hanzlík svojí druhou trefou v zápase vyrovnal na 3:3.

V poslední minutě se hosté dostali ještě do obrovské šance. Klatovský gólman proti brejku vyběhl, na poslední chvíli míč ukopl. Ten byl pořád v pokutovém území, ale Horažďovice ho nedokázaly dopravit do odkryté branky.

O druhém bodu tak rozhodovaly pokutové kopy. Hned první pokus Horažďovic Herman zlikvidoval. Pak se exekutoři pokutových kopů na každé straně třikrát trefili, až ve čtvrté sérii vychytal Kozlík Lužného. Drama pokračovalo dvěma úspěšnými sériemi na obou stranách. V sedmé sérii si míč postavil horažďovický Melka a svůj pokus proměnil, domácí kapitán Vítovec ho však nenapodobil, a tak druhý bod si připsali hosté.

Klatovy - Horažďovice 3:3 (0:3)

Pokutové kopy: 5:6. Branky: 62., 81. Hanzlík, 66. Veselka - 3. vlastní, 15. Nauš, 28. Beránek. Rozhodčí: Hodek. Diváci: 252. Sestava Klatov: Herman, Veselka, Ulrych, György, D. Matějka (46. T. Matějka), Vítovec, Hanzlík, Mészáros, J. Matějka, Janda, Dytrt (46. Lužný). Sestava Horažďovic: kozlík, Čadek, Křivanec, Greger, Šafanda (78. Řiský), Beránek, Stulík, Nauš (66. Melka), Kotrba, Koc, Chod (46. Mičkal).