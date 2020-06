Fotbalový oddíl tamní TJ Sušice si totiž v rámci stoletých oslav od založení do svého travnatého chrámu pozval fotbalové legendy, mezi nimiž se pošumavským fanouškům představilo také několik vicemistrů ČR z anglického ME 1996.

Jak to tenkrát probíhalo? Zavzpomínejte společně s námi v obsáhlé reportáži, kterou pro čtenáře připravila tehdejší sportovní redaktorka Klatovského deníku Jitka Kilbergerová.

Zdroj: Jitka Kilbergerová

Kolik fotbalistů z Pošumaví se může pochlubit tím, že si zahrálo proti českým reprezentantům a vicemistrům Evropy z roku 1996? Určitě mezi ně patří po sobotě fotbalisté TJ Sušice. Klub slaví letos sté výročí založení a rozhodl se ho oslavit velkolepým způsobem – potěšit současné i bývalé hráče i fanoušky. Na sušický trávník si pozval české fotbalové legendy.

A o tom, že se mu to podařilo, svědčí i divácká návštěva. Na souboj bývalých reprezentantů s domácími fotbalisty se do Sušice přišlo podívat 1124 diváků. Samozřejmě nechyběl ani velký fanoušek kopané, starosta Sušice Petr Mottl. „Pro město a zejména pro sušický fotbal je to obrovská událost. Osobně jsem velmi nadšený, nejraději bych nazul kopačky a vyběhl taky na trávník," přiznal Mottl. Na otázku, jak tipuje, že utkání dopadne, a komu bude fandit, odpověděl: „Přál bych si remízu. Co se týká fandění, to bude těžké. Samozřejmě fandím našim klukům, na druhou stranu mezi reprezentanty je spousta Sparťanů, takže to vidím opět na remízu."

Chybět nemohl ani trenér sušických fotbalistů Jan Staněk, který prozradil, že na zápas se těšili spíš ti starší. A jaké dal instrukce svým svěřencům před utkáním? „Aby si to hodně užili, nezranili sebe ani soupeře. Zápas je pro ně odměnou za to, jak reprezentují Sušici," řekl Staněk.

Zápas začal slavnostním nástupem a představením hráčů, kdy fotbalisty obou týmů přivedly na hřiště nejmladší sušické fotbalové naděje, na kterých bylo vidět, jaký je to pro ně zážitek, vždyť stát vedle Kollera, Poborského, Kubíka, Rady, to už je něco.

Slavnostní výkop očekávaného duelu provedli Josef Kalný a Lubomír Švelch, kteří patří k nejstarším žijícím hráčům TJ Sušice, a současný nejslavnější sušický odchovanec, český reprezentant Tomáš Pekhart. Pocta řídit toto utkání byla svěřena Janu Veverkovi, kterému pomáhali Josef Abraham, Jiří Petržílka a Petr Bala.

Zdroj: Jitka Kilbergerová

V prvním poločase nastoupili hráči současného kádru TJ Sušice, který má skvěle rozehranou 1. A třídu a má našlápnuto k postupu do krajského přeboru. A domácí svoji formu předvedli i reprezentantům. Ve 25. minutě již vedli 3:0 po brankách Fartáka, Klímy a Fuchse. Ale jednoduché to rozhodně neměli, reprezentační výběr několikrát zahrozil, zvlášť Koller s Poborským. Kuka dal i gól, ale ten nebyl pro ofsajd uznán.

Zcela nekompromisní byl i hlavní sudí Veverka, který si všiml, že hosté hrají ve dvanácti, přerušil hru a jednoho z reprezentantů bez milosti vykázal z hřiště, za což si vysloužil potlesk od diváků. Pak ale začali úřadovat hosté.

V kuloárech se sice šeptalo, že Sušičtí měli „přibrzdit", ale na fotbalové kráse to neubralo, právě naopak. Po krásných kombinacích a technických parádičkách vyrovnal český výběr góly Kollera, Kubíka a Koreho na poločasových 3:3. A to ještě hosté stejně jako domácí nevyužili řady šancí.

Sušičtí byli po svém vystoupení hodně spokojeni. „Pro nás to byl úžasný zážitek. Je vidět, že hráli špičkový fotbal a pořád to nezapomněli. Kdo byl lepší? My jsme byli běhavější, oni hráli „hlavou", byly vidět jejich zkušenosti. Bude to pro mě asi nejhezčí vzpomínka," přiznal Miroslav Vrhel.

„Dobrý, akorát nás trochu zaskočilo mládí, ale srovnali jsme se s tím. Jsou to šikovní kluci. V Sušici jsem, pokud jsem tu někdy nehrál za žáčky, poprvé. Je tu hezké prostředí a skvělá atmosféra," pochválil sušický stadion i hráče Karel Poborský. O tom, jak je těžké tohoto výborného fotbalistu uhlídat, se přesvědčil domácí Jakub Mirvald: „Měli jsme ze soupeře velký respekt, takže jsme kolem nich spíš poposkakovali. Poborský dobrý, chvílemi sice na mě působil jako „velká hvězda", ale v pohodě. Mně osobně se nejvíc líbil brankář Černý, který chodil hodně do hřiště, i diváci mu za to tleskali."

Zdroj: Jitka Kilbergerová

Hra domácího týmu se líbila i Luboši Kubíkovi. „Bylo to náročné. Kluci dobře běhali, vyrovnali jsme, až když jsme se začali víc koncentrovat. Že hrají o postup do krajského přeboru? Přál bych jim ho, klukům," usmíval se Luboš Kubík.

Ve druhém poločase vystřídali na trávníku hráče sušického áčka bývalí domácí fotbalisté, kteří v Sušici kopali v 90. letech divizi. Hra byla vyrovnaná, oba týmy si to patřičně užívaly. Velký potlesk sklidili domácí gólman Jarolím, který předvedl fantastický zákrok proti Sieglovi, Hubáček za nastřelené břevno nebo Kulhánek, který mířil těsně vedle.

Reprezentační výběr už byl sehraný po první půli a využil toho ke skórování. Trefili se Kubík a Koller, na 4:5 z pohledu Sušice snižoval Kulhánek. Pak ale hosté navýšili vedení na tříbrankový rozdíl po gólech Siegla juniora a Černého. Poslední slovo měli domácí, na 5:7 snižoval Hofman a na konečných 6:7 těsně před koncem Kodýdek.

„Byl to zážitek hrát proti takovým fotbalistům, je to paráda. Hraje se proti nim těžko – moc neběhají, ale dobře a přesně si nahrávají," těžce oddechoval na lavičce Roman Hoda.

„Moc jsem se těšil. Také proto, že s kluky, se kterými jsme hráli divizi, se mockrát na hřišti nepotkáme. A náš soupeř? Klobouk dolů, je vidět i po době, kdy nehrají profesionálně, že pořád umí. Jsou to opravdu poctiví hráči, takoví by se současné reprezentaci hodili," pochválil fotbalové umění hostů Pavel Hubáček.

Výběr tedy v Sušici vyhrál, ale hlavně vyhrál fotbal. Ten se hraje hlavně pro fanoušky, a ti co přišli do Sušice, rozhodně nelitovali. „Přišel jsem fandit sušickým klukům. Musím říct, že je to hodně zajímavé utkání," uznal František Hrach. „Je to pro Sušici velká pocta a pro kluky velká čest hostit takové hráče. Mně se líbil první poločas, byl hodně běhavý," řekla Helena Tučková, dlouholetá fanynka sušického fotbalu.

Sestava Czech Teamu 96: Radek Černý, Lukáš Došek, Karel Rada, Jiří Lerch, Karel Poborský, Luboš Kozel, Pavel Kuka, Jan Koller, Horst Siegl, Josef Němec, Luboš Kubík, Gokmen Kore, Horst Siegl jun.