„V Říčanech jsme chtěli napravit výsledkově předchozí utkání s Jesenicí. To se nám bohužel nepovedlo, a to díky špatnému prvnímu poločasu," poukázal jeden z trenérů starších žáků Rapidu Psáry Tomáš Proskočil na úvodní dějství, ve kterém jeho tým třikrát inkasoval. „Vůbec nám nevyšel vstup do zápasu, dali jsme si de facto dva vlastní góly a třetí branku jsme inkasovali do prázdné brány poté, co gólmanovi vypadl balon. Ale co nás štvalo ještě více, bylo to, jakým způsobem jsme hráli. Nebo spíš nehráli," zlobil se Tomáš Proskočil.