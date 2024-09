V základní skupině se utkal každý s každým a poté první dvě nejlepší družstva postoupila do finále, třetí se čtvrtým se střetli o bronz. Pro pátý tým ve skupině, kterým bylo družstvo proHeq CZ, turnaj skončil. Přitom tato společnost skončila v minulém ročníku okresního kola druhá.

"Tehdy hrálo pár klíčových hráčů, kteří jsou zranění. I tak to mohlo skončit lépe, pokud bychom více trénovali. Nesehráli jsme se a výsledkem je poslední místo. Bohužel nám to nesedlo a do příště se musíme zlepšit. Potěšitelné je, že jsme v každém zápase vstřelili alespoň jeden gól. V kádru jsme měli dvě fotbalistky, které jsou stálými oporami týmu. Atmosféra byla skvělá, turnaj jsem si užil. Nejtěžším soupeřem asi byli kluci z Vězeňské služby ČR," řekl za společnost proHeq CZ Petr Nezhyba.

O bronzové medaile se utkaly firmy Stavitelství Šmíd a Panasonic. Prvně jmenovaná vyhrála 4:0, ale tým, za nějž hrál i majitel Zdeněk Šmíd, nebyl se třetím místem spokojený. "Bezprostřední pocity jsou špatné. V prvním zápase jsme remizovali, což nás připravilo o postup do finále. Rozjeli jsme se až od druhého utkání. Mrzí nás to. Myslím si, že to máme v nohách, ale štěstíčko nebylo na naší straně. Na turnaji Zaměstnanecké ligy Deníku jsme poprvé a užil jsem si to. Zahráli jsme si fotbálek, takže skvělý. Příští rok jsem tady jako na konci. Fotbal jsem hrával jako malý, takže v noze ještě něco mám. Hraju hokej za Klatovy, ale v mládeži jsme byl v Plzni," pravil Jakub Sieger ze Stavitelství Šmíd.

Zaměstnanecká liga Deníku v Dobřanech. | Video: Martin Švec

Společnost Panasonic hrála pod názvem Panthers. Se čtvrtým místem panovala v jejich táboře spokojenost. "Nesešli jsme se, měli jsme málo lidí na střídání. Přijeli jsme s cílem vstřelit nějaký gól a něco uhrát. Příště to snad bude lepší. Konkurence byla hodně velká a silná, nejtěžším soupeřem byla Vězeňská služba ČR. Tento turnaj hraju poprvé a atmosféra je super. Minule jsem se nepřihlásil, ale letos jsem si s klukama zatrénoval a šel zkusit Zaměstnaneckou ligu," uvedl za Panasonic Panthers Václav Sklenář.

Úspěšnou soutěžní premiéru zanechala společnost Solodoor, která získala stříbrné medaile. Finálová porážka 1:6 od Vězeňské služby ČR Věznice Plzeň jejím hráčům náladu nezkazila. "Jsme spokojení, protože my jsme si to sem přijeli hlavně užít. Je to super a jednoznačně prospěšná akce pro ty, co mají rádi fotbal. Hra na malém hřišti byla zpočátku v pohodě, ale ke konci turnaje už chyběly síly. Věznice Plzeň byla hodně silným a fotbalovým soupeřem. V týmu máme kluky, kteří hrají fotbal za vesnice v okolí Sušice. Na to, že jsme spolu hráli poprvé, tak to byla super spolupráce," prohlásil zaměstnanec Solodooru Patrik Hubáček, který hraje z A i B tým Sušice.

Zaměstnanecká liga Deníku v Dobřanech. | Video: Martin Švec

Napotřetí to vyšlo. Tým Vězeňské služby ČR Věznice Plzeň hrál Zaměstnaneckou ligu Deníku dvakrát, jednou skončil druhý a podruhé bral třetí místo. Letos tento výběr, v němž hrála i jedna žena, slavil prvenství. "Vítězství bylo cílem. Od vedení jsme dostali pokyn, že musíme vyhrát. Doufám, že to při odměnách vezmou v potaz (smích). V krajském semifinále budeme chtít udělat dobrý výsledek, což je nebýt poslední. Atmosféra je tady vždy příjemná, hřiště i zázemí jsou super. Sice nepřišlo moc diváků, ale je ošlivé počasí, takže se ani nedivím. Fotbal na malém hřišti mně nevadí, hlavně, že je na trávě, protože nemám rád halové turnaje. Hráli jsme proti silné konkurenci. Bylo vidět, že někteří kluci hrají fotbal, a proto to nebylo jednoduché," pověděl zaměstnanec Vězeňské služby ČR Jakub Sluka, který hraje za Chotíkov.

Vítěz celostátního finále získá třídenní letecký zájezd na vybrané fotbalové utkání zahraniční ligy, druhý tým vyhraje čtyřdenní pobyt v lázeňském resortu PAWLIK – AQUAFORUM ****, Františkovy Lázně a třetí tým získá cenu dvoudenní pobyt v Plzni s návštěvou Plzeňského Prazdroje, luxusní večeří a ubytováním na jednu noc plus dárek.

Zaměstnanecká liga Deníku v Dobřanech. | Video: Martin Švec

Výsledky: Panasonic Panthers - proHeq CZ 2:1, Solodoor - Stavitelství Šmíd 1:1, Panasonic Panthers - Stavitelství Šmíd 0:7, proHeq CZ - Solodoor 1:3, proHeq CZ - Stavitelství Šmíd 1:5, Panasonic Panthers - Solodoor 2:5, Panasonic Panthers - Vězeňská služba ČR 0:5, proHeq CZ - Vězeňská služba ČR 1:4, Stavitelství Šmíd - Vězeňská služba ČR 1:2, Solodoor - Vězeňská služba ČR 3:2.O třetí místo: Stavitelství Šmíd - Panasonic Panthers 4:0.Finále: Vězeňská služba ČR - Solodoor 6:1.