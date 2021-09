Nejprve se vraťme k utkání proti Hrádku. Dlouho byl stav sobotní bitvy nerozhodný, ale pět minut před koncem přišla vaše chvíle. Jak duel hodnotíte?

Zápasy proti Hrádku jsou především o bojovnosti obou týmů, což se potvrdilo i tentokrát. My jsme k tomu ale dokázali přidat i fotbalovost. Myslím si, že jsme na hřišti byli lepším týmem a zaslouženě získali tři body, i když to bylo drama až do konce.

Přemysl Voráček (vlevo) sleduje Ladislava Vízka v akci.Zdroj: Deník/Milan KiliánMůžete popsat, jak padla vaše branka?

Byla hlavně důležitá pro tým i naše fanoušky. Kluci v kabině říkali, že to vypadalo celkem fotbalově, takže byla asi hezká (směje se).

Potvrdili jste tak vítězství z Rokycan (4:1) a poprvé jste slavili tři body před vlastními fanoušky. Může vám úspěch pomoci i do dalších soubojů?

V Rokycanech to bylo hlavně fyzicky náročné utkání. Domácí mají mladý a běhavý mančaft, takže výhra z jejich hřiště je hodně cenná, a jsem rád, že jsme ji nyní potvrdili s úplně odlišným soupeřem, co se týče stylu hry. Takže ano, určitě nám to pomůže do dalších bojů v I. A třídě.

Díky výhře nad Hrádkem jste se v tabulce posunuli výš. Jak zatím hodnotíte sedm odehraných kol?

To vítězství doma už jsme hodně potřebovali. Začátek jsme úplně nechytili podle představ, ale tým si pod novým trenérem postupně sedá. Takže věřím, že se nám bude dařit a budeme mít z fotbalu především radost.

V sobotu jedete do Svéradic. Jaké utkání vás tam čeká?

Tam to není nikdy nic lehkého. Domácí se prezentují velmi houževnatým stylem. Očekávám opět bojovné utkání, podobně jako teď o víkendu s Hrádkem, a doufám ve vítězný pozápasový potlesk pro náš tým. Je bez debat, že kouč nás bude v týdnu na soupeře na trénincích důkladně připravovat. Au – už teď mne bolí nohy (smích).

Přemysl Voráček poté, co vstřelil Sigi Teamu gól.Zdroj: Deník/Milan Kilián

V pátek jste si zahrál v rámci oslav devadesátin lubského fotbalu proti Sigi Teamu, za který nastupují bývalí vynikající hráči, ale i současní umělci. Prohráli jste 1:3, ale i tady jste si připsal branku. Jak jste si celé odpoledne užil?

Především bych za tuhle událost chtěl poděkovat našemu prezidentovi oddílu – Radkovi Pikhartovi. Dostat k nám na lubské hřiště takové české legendy, to je zážitek na celý život pro všechny zúčastněné. Zápas to byl skvělý, i když na můj vkus padlo pro diváky málo branek. Vždyť jich na utkání přišlo téměř sedm set! Legendy hrály jednoduchý a účelný fotbal a moc se přitom nenaběhaly. Až tedy na Tondu Panenku, ten uběhal i našeho atleta Vojtu Koželuha (směje se). Prostě smekám před nimi klobouk. Všichni do jednoho byli přátelští na hřišti i mimo něj. Takže bych chtěl celému Sigi Teamu popřát hlavně zdraví a více takových akcí, kde se budou lidé bavit fotbalem a našemu oddílu TJ Start Luby mnoho dalších úspěšných let!