Žáci s céčkem Benešova neuspěli, zaujal však hattrick Filipa Pastierika

Žáci fotbalového Rapidu Psáry mají za sebou první soutěžní utkání jarní části sezony. Hráči do třinácti a patnácti let vyrazili k zápasům 17. kola svojí skupiny I. A třídy Středočeského kraje do Benešova, kde změřily síly s místním céčkem. Mladí Rapiďáci se proti favoritovi sice snažili, ale domů odjížděli s nulovým bodovým ziskem. Starší žáci navzdory hattricku Filipa Pastierika padli 3:8, jejich o dva roky mladší parťáci 1:8.

Fotbalisté SK Rapid Psáry do 15 let (na archivním snímku hráči v zelených dresech) podlehli céčku Benešova 3:8. | Foto: Deník/Martin Mangl

