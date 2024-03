Béčko Jesenice na úvod jara přehrálo zálohu Jílového, kapitán chválil mladíky

Na začátku druhého dějství se Slavia dostala do dvougólového trháku. Autor první branky Ondřej Šerák uvolnil Matěje Rabiňáka, který se nemýlil a domácího brankáře překonal povedeným obstřelem. „Ale následně si kluci asi mysleli, že už je to v kapse, čehož soupeř využil a vstřelil kontaktní branku," popisoval Škrabal chvíle po druhém úspěšném zásahu. „Soupeř nás ve vsi podstatě ničím nepřekvapil, těžil jen z našich chyb, ale na hřišti opět zavládla nervozita," pokračoval kouč dorostenců v hodnocení utkání.

Veškerou snahu Jílového ukončil v 76. minutě aktivně hrající nebojsa Jakub Tintěra, který nechytatelnou ranou otřel míč o tyč tak, že balon skončil za zády gólmana. „Po zbytek hry jsme soupeře už k ničemu nepustili a přivezli cenné body z venku domů," ulevil si Roman Škrabal. „S předvedenou hrou jsem samozřejmě spokojený nebyl. Na příští utkání se musíme připravit tak, abychom se vyvarovali zbytečně nepřesných přihrávek, které by kvalitnější soupeř mohl využít a nás by to mohlo stát výsledek a body v tabulce," uvědomuje si čtyřiačtyřicetiletý kouč. Na výkonu jeho týmu byla patrná i absence kapitána Martina Raka, který ve stejný čas bojoval v dresu áčka proti Teplýšovicím (3:4). „Jeho výkony jsou cítit. A když nám v sestavě chybí, je to znát," potvrdil na závěr Roman Škrabal, trenér jesenického dorostu.

FC Jílové U19 - SK Slavia Jesenice U19 1:3

Poločas: 0:1. Branky: 59. Husák - 2. Šerák, 50. Rabiňák, 76. Tintěra. Rozhodčí: L. Novotný. ŽK: 2:1 (58. Jakabovič, 85. Popovych - 70. Hakman). Diváci: 50. Hřiště: UMT Podolí Praha. Sestava FC Jílové: Bouška - T. Procházka, Bernard, Dibelka, Dopita, Fiala, Gasparovič, Husák, V. Procházka, Jakabovič, Bártek. Na lavici: Bělohlávek, Popovych, Wiesner, Muller, Ježdík. Trenér: Tomáš Javůrek. Sestava SK Slavia Jesenice: Skotnica - Kindl, Talapko, Kabát, Skok, Šerák, Tintěra, Sůkala, Hakman, Oravec, O. Novotný. Na lavici: Pitter, Rabiňák, Keblušek, Mikeš, A. Bureš, M. Neumann, Kožner. Trenér: Roman Škrabal.

