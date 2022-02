Z lubského Startu až do reprezentace. Hais dostal pozvánku od trenéra Holoubka

Českou republiku a celý svět už sice delší dobu svírá pandemie koronaviru, ale fotbalista Daniel Hais prožívá období, o kterém se mu snad nikdy ani nesnilo. Stále ještě osmnáctiletý mladík s nejpopulárnějším sportem světa začínal v Lubech, když navštěvoval třetí třídu na základní škole.

Fotbalista Daniel Hais byl povolán do české reprezentace do 19 let. Může si zahrát elitní fázi kvalifikace na evropský šampionát. | Foto: facebook Daniela Haise

Pod vedením trenéra TJ Start Radka Pikharta sbíral první fotbalové krůčky i cenné zkušenosti. Pak přešel do Klatov, kde si zahrál dorosteneckou divizi. Dříve sázel góly za Klatovy, teď zahájil přípravu s áčkem Českých Budějovic Jenže její kvalitu brzy přerostl, a tak přijal novou výzvu – odešel do kádru českobudějovického Dynama, kde třeba letos na podzim v několika zápasech celostátní ligy staršího dorostu vedl tým s kapitánskou páskou na levé paži. Ve 14 duelech letošního podzimu navíc nasázel 9 branek a v zimní přestávce si vysloužil pozvánku do prvoligového áčka, s nimž absolvoval přípravu. Daniel Hais v zimní přípravě áčka SK Dynamo České Budějovice.Zdroj: Jan Škrle Teď si usměvavý chlapík užívá dalšího velkého úspěchu. Uznávaným trenérem Davidem Holoubkem byl nominován na blížící se soustředění národního týmu do 19 let před březnovou elitní fází kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. Tým trenéra Davida Holoubka se sejde poprvé od listopadu minulého roku. Tehdy čeští mladíci absolvovali náročný sraz ve Španělsku. V Pyrenejích porazili Slovensko těsně 2:1 , ale soupeři z Norska podlehli 1:4. Zdroj: Youtube Již v březnu se český výběr pokusí probojovat na evropský šampionát. V rámci elitní fáze se „mladší lvíčata“ utkají postupně s Bosnou a Hercegovinou, Francií a Švédskem. Pořadatelskou zemí elitní fáze kvalifikace je Francie. V nominaci na přípravný kemp reprezentace, který začíná srazem 13. února v 18 hodin v pražském hotelu Pyramida, je ještě Haisův spoluhráč z Dynama David Krch a mezi náhradníky figuruje také další Jihočech Jan Brabec. Do hlavní nominace se realizačnímu týmu české devatenáctky vešel i Tomáš Jedlička z Viktorie Plzeň, mezi náhradníky pak figurují další plzeňská jména Roberta Aubrechta či Alexandra Sojky, mladšího bratra stopera Klatov a syna předsedy tohoto divizního klubu Jindřicha Sojky. Nominaci reprezentace ČR U19 na plánované soustředění najdete ZDE. V rodinném souboji uspěl mladší ze Sojků. Hrál fakt dobře, uznal bratr Jindřich