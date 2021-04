Světová fotbalová federace (FIFA) i evropská unie UEFA krok, který by výrazným způsobem ovlivnil nejen věhlasnou Ligu mistrů, odsoudily. Navíc dvanáctce gigantů hrozí vyloučením ze všech soutěží. Domácích i evropských. S platností ještě pro tuto sezonu. Hráči by pak nesměli startovat v soutěžích pořádaných FIFA i UEFA. Tedy na mistrovství Evropy ani světa.

Podle agentury Reuters v Superlize figurují Manchester United, FC Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham (všichni Anglie), Juventus Turín, AC Milán a Inter Milán (všichni Itálie) a španělské velkokluby Real Madrid, FC Barcelona a Atletico Madrid. A prý se mají přidat další. Účast v Superlize naopak odmítl francouzský gigant PSG. „Fotbal je pro všechny týmy,“ uvedl klub.

Fotbalisté Atlética Madrid.Zdroj: ČTK

Ke vzniklé situaci se vyjádřili také někteří fotbalisté z klatovského okresu. Jakými názory oplývají?

„Co na to říct… je to chaos. Nedokážu si představit fungování téhle nesmyslné soutěže. Založením Superligy doslova upadne veškerá podstata všech soutěží, které jsme doposud měli možnost sledovat. Souhlasím s tím, aby byly týmy a hráči potrestáni,“ vyjádřil se klatovský fotbalista Tomáš Partyngl, jenž je pro potrestání klubů i přesto, že mezi nimi figuruje jeho milovaný Arsenal.

„Největší ironie celé této šaškárny je to, že UEFA takřka neměla o vzniku Superligy ponětí. Zkráceně řečeno - osobně si myslím, že je to jedna z největších hovadin, která se kdy ve světovém fotbale objevila a doufám v potrestání všech zúčastněných týmů,“ doplnil bez okolků.

Podobný názor měl také Patrik Hubáček, fotbalista TJ Sušice. „Zatím jsem úplně neměl čas se na to podívat detailněji, ale podle mě je to jednoznačně o penězích, a pokud to projde, může to být pro evropský fotbal velký problém,“ řekl Hubáček, jenž v Sušici kromě hraní také trénuje děti.

Vzpoura mocných obletěla svět.Zdroj: ČTK

„Když pominu politiku a finance, které se do fotbalu vkrádají víc a víc, tak po sportovní stránce by bylo zajímavé sledovat, na jakou úroveň by se dostaly tyhle top týmy, které by musely odehrát mnohem více těžkých zápasů než ve svých ligách. Na druhou stranu - já jsem zastáncem dnešní Ligy mistrů, kde i malý klub se může poměřit s velkým gigantem. Takže mně osobně by se po tomhle stýskalo,“ sdělil Deníku Martin Janda, zkušený obránce nebo záložník divizního SK Klatovy 1898.