Jeho tým v předčasně ukončené sezoně střídal světlé chvíle s temnějšími a se ziskem 25 bodů obsadil konečné osmé místo. Uzavřel tedy horní poloviny tabulky.

Jak vnímáte rozhodnutí výkonného výboru FAČR o předčasném ukončení nižších amatérských soutěží dospělých a mládeže?

Na prvním místě je pochopitelně zdraví, takže to svým způsobem chápu. Nastala situace, kterou nikdo z nás nemohl moc ovlivnit a nedovedu si představit, jak by se soutěž dohrávala, kdyby se neukončila, ale znovu spustila. Za měsíc a půl dohrát čtrnáct kol, to podle mě není vůbec reálné. Budu mluvit za mládežnický fotbal, kde jsou kluci rozházení všude možně po internátech. Musíme to zkrátka přijmout tak, jak to je…

Fotbalová sezona se ukončila, výsledky anulovaly. Je podle vás správné, že asociace ročník 2019/2020 de facto smazala z historie svých soutěží?

Je to podle mě nejspravedlivější vůči všem aktérům. Odehrálo se pouze jedno jarní kolo. Těch bodů bylo ve hře ještě hodně. Když budu mluvit za naši soutěž, nedovedu si představit, že by byl někdo odsouzen k sestupu jen po šestnácti odehraných kolech. Navíc, bodové rozestupy mezi týmy byly opravdu malé.

Co vám jako trenérovi ukázala tato předčasně ukončená sezona?

Za tu dobu, co jsem u týmu, si myslím, že jsme měli nejsilnější dorostenecký ročník. Řada kluků se jevila velmi dobře, někteří z nich mají nakročeno do divizního áčka, někteří si mezi dospělými už zahráli. Teď je bohužel pauza, takže uvidíme, jak se to na jejich kariéře projeví.

Z hlediska výsledků jste spokojený?

Vždycky by to mohlo být lepší. Některé zápasy jsme výsledkově nezvládli, ačkoliv jsme byli herně lepší. Někdy to zase bylo zcela opačně – vyhráli jsme, i když jsme tahali za kratší konec provazu.

Naordinoval jste hráčům nějaký individuální plán?

Kluci se snaží v rámci možností nějak sami připravovat. Jde ale spíš jen o běhání. Ještě nedávno platilo, že se nesmí scházet více jak dvě osoby. Teď se podmínky trošku uvolňují, ale když jsem viděl, jak probíhaly Velikonoce, očekávám další úpravy ve vládních nařízeních. Takže ano, kluci se snaží nějakým způsobem v kondici udržet, ale je to pro ně určitě hodně složité.

Jaká je blízká budoucnost klatovského dorostu? Začne podle vás letní příprava ve standardním režimu?

No (přemýšlí), na to teď nedokážu odpovědět. V kádru mi zůstane ročníkově jen pět kluků, ostatní odchází. Měli jsme nějaký plán, jak tým doplnit. V úvahu připadala fúze s jiným týmem v okrese, protože vlastní hráče mít zkrátka nebudeme. To nyní ale padlo a vůbec nevím, jak to bude vypadat dál. Také hodně záleží na tom, jak k situaci přistoupí svaz. Nikdo neví, co bude. Pokud se ale nepovede sloučení klubů, je podle mě nemožné vstoupit do divizní soutěže i na podzim. Otázka tedy není kdy, a jak začneme, ale jestli vůbec…