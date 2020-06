Svěřenci trenéra Radka Pikharta zavítali v pátek na Chodsko, kde od pěti hodin odpoledne změřili síly s Holýšovem, účastníkem nejvyšší krajské soutěže. Domácí byli v zápase favoritem a papírové předpoklady nakonec potvrdili. Díky dvěma trefám Šperla a zásahu Vítka porazili protivníka z Klatovska hladce 3:0.

„Zápas určitě splnil to, co měl. Na naší hře bylo znát, že jsme po delší pauze odehráli teprve první utkání, ale zase až tak špatné to nebylo. Jak jsem již avizoval minulý týden, šanci ukázat se dostali všichni hráči, některé jsme zkoušeli i na jiných postech. Navíc se přišlo podívat také pár diváků, takže jsem byl spokojený,“ pochvaloval si trenér holýšovského týmu.

Své postřehy k zápasu přidal i lubský kormidelník Radek Pikhart. „Domácí vyhráli zaslouženě, protože si vypracovali více šancí, ale řekl bych, že výsledek je pro nás možná až příliš krutý. Třetí gól jsme po naší individuální chybě totiž inkasovali až v samotném závěru,“ uvedl.

Další přípravné utkání hrají Luby 20. června proti rivalovi z Mochtína. „Tento víkend máme volno, protože se jeden náš hráč žení. Ale v sobotu 20. června bychom měli první blok přípravy zakončit přípravným zápasem s Mochtínem,“ prozradil Radek Pikhart.

Úvodní výkop je naplánovaný na 17.00 hodin.