Co dalšího zaznělo od Michala Bílka?

O nasazení dvou útočníků od první minuty:

Řízek (obránce Řezník) má trochu zdravotní problémy, ale my jsme se rozhodli proto, že v zápase s Teplicemi se osvědčila hra na dva útočníky. S Tiraspolem také. Chorý a Kliment dobře drží balon, do defenzivy pracovali dobře. Honza Kliment má velmi dobrý pohyb. Bylo to správné rozhodnutí, oba odvedli velmi dobrou práci.

O penaltě po Sýkorově ruce:

V ten moment mi hlavou bleskly naše neproměněné situace v pokutovém území soupeře. Perňa (Pernica) měl dvě a pak jsme měly další střely, které zaváněly gólem. Byla škoda, že jsme nějakou neproměnili. Důležité bylo, že jsme dali brzký gól, což nás uklidnilo a pak jsem utkání zvládli.

O výkonu brankáře Jindřicha Staňka:

Staněk je naším klíčovým hráčem. Ve chvílích, kdy je potřeba, tak nás podrží. Dnes podal skvělý výkon, stejně jako ostatní hráči.

O rozhodujícím gólu Pavla Buchy:

Buchy byl odměněný za svůj perfektní výkon gólem. Od středních záložníků chceme, aby se dostávali do zakončení a byli produktivní. Jsem rád, že zápas rozhodl.

O Chorém jako exekutorovi penalt:

Po odchodu Bogyho je Tomáš první na pokutové kopy. Vzal si balon a ukázal, že má pevné nervy.

O odvetě v Plzni:

Kluci se přesvědčili, že s Šeriffem Tiraspol, který má velké individuality, se dá hrát pokud hrajete organizovaně a dáte do toho srdce. To je pozitivní, hodně nás to nabije další energií. Do každého zápasu se musíme koncentrovat jako dneska, pak budeme úspěšní.

O losu 4. předkola Ligy mistrů a Evropské ligy:

O tom nechci teď vůbec přemýšlet. Dneska budeme ještě plní dojmů z tohoto zápasu, poté se začneme soustředit na odvetu. Nepřemýšlíme, co bude za 14 dní.

